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Доллар стремительно дорожает накануне Нового года: сколько стоит валюта 28 декабря
В Украине продолжается падение курса национальной валюты. На субботу, 28 декабря, Национальный банк установил ее курс на уровне 23,68 гривен за доллар, а это на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Напомним, «ФАКТЫ» писали о прогнозах экспертов, что будет с долларом в 2020 году.
На сайте регулятора указано, что этот официальный курс будет действовать до 3 января 2020 года включительно.
Официальный курс евро к гривне также повысился — до 26,422 гривни за евро.
На черном рынке, по данным сайта Минфин, доллар стоит 23,050/24,300 гривен, евро — 26,2/26,720 гривен.
Напомним, 26 декабря иностранная валюта резко подорожала на межбанковском рынке, а затем официальный курс доллара и евро поднял и Нацбанк Украины.
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