- 13:34 Ужасное зрелище: Лера Кудрявцева показала удаленные импланты
- 13:32 Новогодний обмен: пленный боец ВСУ сделал смелое заявление в эфире росТВ
- 13:15 "Их просто бросили": в аэропорту Берлина застряли украинцы
- 13:13 В России в жуткой аварии погиб 21-летний хоккеист
- 12:49 Футболист «Шахтера» вызван в сборную Бразилии
- 12:36 Крушение самолета в Казахстане: в сети показали фото пострадавших украинцев
- 12:35 Мужчину зарезали прямо в больничной палате: детали страшного происшествия в Запорожье
- 12:26 "Снова замуж": Слава Каминская в свадебном платье заинтриговала сеть
- 12:23 «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене: онлайн-видеотрансляция биатлона
- 12:07 Невозможно проехать: фуры застряли в грязи на трассе Николаев-Кропивницкий
- 11:51 Олег Винник покидает Украину: в чем причина
- 11:39 Не в деньгах счастье: умер обладатель одного из крупнейших лотерейных джекпотов Европы
В России в жуткой аварии погиб 21-летний хоккеист (фото, видео)
В страшной автомобильной аварии в России погиб 21-летний хоккеист орского клуба «Южный Урал-Металлург» Артем Карпенко.
ДТП случилось на 647-м км трассы М-5 «Урал» в черте города Пенза. Автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился Карпенко, столкнулся с «Газелью». В результате 21-летний спортсмен и одна из пассажирок «Газели» скончались на месте от полученных травм. Водитель «Газели» 1967 года был доставлен в больницу,
В сети опубликовали видео с места дорожной аварии, в которой погиб молодой хоккеист. На кадрах видно, что обе машины после аварии загорелись. Люди тушат авто огнетушителями и канистрами с водой, а за кадром слышны комментарии, что в машине находится человек, и он еще шевелится.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российская футболистка Алена Трушкина погибла в автомобильной аварии.
Фото sova_penza_avto
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..