В России в жуткой аварии погиб 21-летний хоккеист (фото, видео)

Спорт

В страшной автомобильной аварии в России погиб 21-летний хоккеист орского клуба «Южный Урал-Металлург» Артем Карпенко.

ДТП случилось на 647-м км трассы М-5 «Урал» в черте города Пенза. Автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился Карпенко, столкнулся с «Газелью». В результате 21-летний спортсмен и одна из пассажирок «Газели» скончались на месте от полученных травм. Водитель «Газели» 1967 года был доставлен в больницу,

В сети опубликовали видео с места дорожной аварии, в которой погиб молодой хоккеист. На кадрах видно, что обе машины после аварии загорелись. Люди тушат авто огнетушителями и канистрами с водой, а за кадром слышны комментарии, что в машине находится человек, и он еще шевелится.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российская футболистка Алена Трушкина погибла в автомобильной аварии.

Фото sova_penza_avto

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