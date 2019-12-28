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Шулявский мост открыли: опубликовано видео
В Киеве открыли движение по Шулявскому мосту, реконструкция которого длилась с марта 2019 года.
Мэр Киева Владимир Кличко в костюме Деда Мороза проехал на квадрацикле по Шулявскому мосту, дав старт движению. После этого по мосту возобновилось движение транспорта. Соответствующее видео опубликовано в Facebook.
Напомним, старый Шулявский мост пережил несколько пожаров, а его боковая конструкция начала разрушаться — потребовался новый путепровод.
Как писали «ФАКТЫ», перед вводом в эксплуатацию Шулявский мост испытывали при помощи тяжелых грузовиков. Во время испытаний строители находились под путепроводом.
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