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Происшествия

В Одесской области погиб младенец: братика обварили кипятком старшие дети

14:24 28 декабря 2019 462
Кипящий чайник
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Захаровском районе Одесской области произошла трагедия в многодетной семье — скончался пятимесячный малыш, которого старшие дети обожгли кипятком. Напомним, ранее в Одессе горе-мать пыталась задушить пятимесячного сына.

Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, в момент инцидента 27-летняя мать занималась хозяйством во дворе.

Во время игры дети опрокинули чайник, и кипяток вылился на младенца.

Прибежав на крик, молодая мама решила за медицинской помощью не обращаться, и просто обработала пораженные участки тела средством от ожогов. На следующий день мальчик умер.

Прибывшие по вызову соседей медики скорой помощи сообщили о ЧП в полицию.

По факту смерти ребенка открыли дело по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины.
В то же время решается вопрос о его переквалификации на ст. 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство»).

Тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Николаеве многодетная мать выбросила новорожденного сына умирать на помойку. А в Белой Церкви произошло другое ЧП — там только что рожденного малыша выбросили из окна на 7 этаже.

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