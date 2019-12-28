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Спорт

Знаменитый футболист пятый раз стал отцом (фото)

22:41 28 декабря 2019 89
Джейми и Ребекка Варди
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 28 декабря, у экс-форварда сборной Англии Джейми Варди родилась дочь. В связи с пополнением в семье 32-летний футболист пропустил матч английской премьер-лиги, в котором его «Лестер» в гостях одолел «Вест Хэм» без травмированного Андрея Ярмоленко (2:1).

Это пятый ребенок чемпиона Англии и лучшего бомбардира АПЛ сезона-2014/2015. Ранее супруга футболиста Ребекка родила ему дочь. Также они воспитывают еще двух детей девушки от предыдущего брака. Кроме того, у форварда есть еще один ребенок, который живет с его первой женой.

Ребекка Варди со старшими детьми

Счастливое семейство Варди

В нынешнем сезоне 32-летний Варди провел за «Лестер» 21 матч во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал четыре результативные передачи, уверенно возглавляя бомбардирскую гонку АПЛ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у футболиста «Шахтера» родился ребенок.

Фото Instagram

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