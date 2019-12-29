23.68 / 24.59 26.26 / 27.41
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Клуб Ярмоленко уволил главного тренера (видео)

9:11 29 декабря 2019 71
Мануэль Пеллегрини
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Английский «Вест Хэм», за который с июля 2018 года выступает украинец Андрей Ярмоленко, расстался с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.

Последней каплей для руководства «молотобойцев» стало домашнее поражение от «Лестера» (1:2) в 20-м туре премьер-лиги.

«С великим разочарованием принимаем данное решение. Мануэль — джентльмен, работать со специалистом такого калибра было настоящим удовольствием. Однако стало ясно, что необходимы изменения, чтобы вернуть клуб на амбициозный путь. Мы посчитали, что было необходимо действовать сейчас, чтобы предоставить новому тренеру как можно больше времени», — говорится в заявлении совладельца клуба Дэвида Салливана.

Отметим, что чилийский специалист, ранее работавший с такими командами, как «Реал» и «Манчестер Сити», возглавил «Вест Хэм» летом 2018 года. По итогам прошлого сезона «молотобойцы» заняли десятое место в АПЛ, а в нынешнем располагаются на 17-й строчке, находясь всего в одном очке от зоны вылета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лондонский «Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери после кошмарной серии без побед.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олег Винник

Олег Винник покидает Украину: в чем причина

Петр Чернышев с дочерью

Вся арена плакала: муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед

сцена шоу

Стал известен победитель десятого сезона "Х-фактора"

Емельяненко Джексон

Емельяненко – Джексон: видео нокаута супербоя в ММА

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер