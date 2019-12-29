Клуб Ярмоленко уволил главного тренера (видео)

Спорт

Английский «Вест Хэм», за который с июля 2018 года выступает украинец Андрей Ярмоленко, расстался с главным тренером Мануэлем Пеллегрини.

Последней каплей для руководства «молотобойцев» стало домашнее поражение от «Лестера» (1:2) в 20-м туре премьер-лиги.

«С великим разочарованием принимаем данное решение. Мануэль — джентльмен, работать со специалистом такого калибра было настоящим удовольствием. Однако стало ясно, что необходимы изменения, чтобы вернуть клуб на амбициозный путь. Мы посчитали, что было необходимо действовать сейчас, чтобы предоставить новому тренеру как можно больше времени», — говорится в заявлении совладельца клуба Дэвида Салливана.

Отметим, что чилийский специалист, ранее работавший с такими командами, как «Реал» и «Манчестер Сити», возглавил «Вест Хэм» летом 2018 года. По итогам прошлого сезона «молотобойцы» заняли десятое место в АПЛ, а в нынешнем располагаются на 17-й строчке, находясь всего в одном очке от зоны вылета.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лондонский «Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери после кошмарной серии без побед.

Фото Getty Images

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