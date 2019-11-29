Лондонский «Арсенал» после кошмарной серии без побед уволил главного тренера (фото)

Спорт

Лондонский «Арсенал» объявил об отставке 48-летнего главного тренера Унаи Эмери, работавшего с «канонирами» с лета прошлого года. Терпение боссов клуба лопнуло после поражения команды в поединке Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта» (1:2), после чего безвыигрышная серия лондонцев во всех турнирах возросла до семи матчей. Худший результат «Арсенала» за 27 лет (за 22 года «правления» Арсена Венгера подобного не случалось)!

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Арсенала» назначен бывший помощник Эмери, знаменитый экс-футболист команды швед Фредрик Люнгберг, в своей время завоевавший с «канонирами» девять трофеев.

Легенда «Арсенала» Фредрик Люнгберг

Напомним, что Унаи Эмери — единственный в истории тренер, который четырежды играл со своими подопечными в финале Лиги Европы. И если с «Севильей» испанец добыл три трофея, то с «Арсеналом» в прошлом сезоне был разгромлен в решающем матче в Баку «Челси» (4:1).

Кроме того, бывший «рулевой» «Валенсии», «Спартака», «Севильи» и «ПСЖ» Эмери — лишь четвертый за последние 40 лет тренер, уволенный из лондонского клуба. До него в отставку также были отправлены Терри Нил (1983 год), Джордж Грэм (1995-й) и Брюс Риок (1996-й). Именитый Арсен Венгер, возглавлявший «Арсенал» до испанца с октября 1996 года по май 2018-го, сам ушел из клуба весной прошлого года по истечении срока контракта.

В нынешнем сезоне лондонцы после 13 туров с 18 очками занимают в турнирной таблице УПЛ 8-е место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Жозе Моуриньо возглавил «Арсенал» после отставки Маурисио Почеттино.

Фото Getty Images

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