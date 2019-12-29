23.85 / 24.70 26.48 / 27.57
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Звездный форвард «Барсы» Луис Суарес блеснул вратарским мастерством в прощальном матче Форлана (фото, видео)

11:41 29 декабря 2019 86
Луис Суарес
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

На стадионе «Сентенарио» в Монтевидео состоялись проводы из большого футбола знаменитого форварда сборной Уругвая, лучшего футболиста и бомбардира ЧМ-2010 Диего Форлана. Прощальный матч 40-летнего нападающего с участием звезд футбола Луиса Суареса, Хавьера Дзанетти, Хуана Романа Рикельме, Хуана Себастьяна Верона и других завершился вничью — 6:6.

К восторгу публики, во втором тайме нападающий «Барселоны» Луис Суарес облачился во вратарские доспехи и, несмотря на один пропущенный мяч, несколько раз спас свою команду от гола.

Напомним, что Диего Форлан поиграл в Европе за «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Вильярреал» и «Интер». Нападающий — первый футболист, сыгравший в составе сборной Уругвая 100 матчей. За годы яркой карьеры Диего в футболке «МЮ» побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Англии, в рядах «Атлетико» — в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а со сборной Уругвая становился триумфатором Кубка Америки.

На прошлой неделе Диего Форлан назначен главным тренером знаменитого уругвайского клуба «Пеньяроль».

Диего Форлан с супругой и детьми

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2010 Диего Форлан завершил карьеру футболиста.

Фото goal.com, Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Олег Винник

Олег Винник покидает Украину: в чем причина

Емельяненко Джексон

Емельяненко – Джексон: видео нокаута супербоя в ММА

Петр Чернышев с дочерью

Вся арена плакала: муж борющейся с раком Заворотнюк вынес годовалую дочь на лед

сцена шоу

Стал известен победитель десятого сезона "Х-фактора"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер