Спорт

На стадионе «Сентенарио» в Монтевидео состоялись проводы из большого футбола знаменитого форварда сборной Уругвая, лучшего футболиста и бомбардира ЧМ-2010 Диего Форлана. Прощальный матч 40-летнего нападающего с участием звезд футбола Луиса Суареса, Хавьера Дзанетти, Хуана Романа Рикельме, Хуана Себастьяна Верона и других завершился вничью — 6:6.

К восторгу публики, во втором тайме нападающий «Барселоны» Луис Суарес облачился во вратарские доспехи и, несмотря на один пропущенный мяч, несколько раз спас свою команду от гола.

Напомним, что Диего Форлан поиграл в Европе за «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Вильярреал» и «Интер». Нападающий — первый футболист, сыгравший в составе сборной Уругвая 100 матчей. За годы яркой карьеры Диего в футболке «МЮ» побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Англии, в рядах «Атлетико» — в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА, а со сборной Уругвая становился триумфатором Кубка Америки.

На прошлой неделе Диего Форлан назначен главным тренером знаменитого уругвайского клуба «Пеньяроль».

Диего Форлан с супругой и детьми

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2010 Диего Форлан завершил карьеру футболиста.

Фото goal.com, Instagram



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