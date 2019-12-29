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Следственный отдел Главного управления Нацполиции в Полтавской области завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы лиц, которые занимались развращением несовершеннолетних, создавая порнофильмы с их участием и продавая свою продукцию через интернет.
Как сообщил начальник полтавского главка полиции Андрей Замахин, преступная группа в составе трех человек была выявлена сотрудниками департамента киберполиции Национальной полиции Украины в феврале 2019 года по заявлению жителя Полтавы. В ходе следствия было установлено, что к организации детской порностудии причастен официально безработный 51-летний киевлянин Олег М. Во время обысков у него было изъято множество материалов, которые указывают на то, что изготовлением порнографии он «увлекался» не менее 20 лет. Первые снимки непристойного характера у него хранились еще на фотопленках.
Олег М. совместно с подельниками арендовал в Киеве квартире, в которых устраивал порностудии. В одной из них четыре месяца назад его и задержали с поличным в компании несовершеннолетних девочек.
Анализируя, кто попал в сети М., детективы установили: это были преимущественно девочки из неполных или неблагополучных семей. Хотя случались и такие, которые не относились к этой категории, а просто хотели иметь собственные деньги, чтобы ни в чем себе не отказывать. Олега интересовали «нимфетки» — девочки в возрасте 14−15 лет. Когда «модели» достигали 16-летнего возраста, М. их «выбраковывал». Случались и исключения: М. задействовал в съемках двоих детей 7 и 8 лет.
— Он не сразу говорил девочкам, чем придется заниматься, — рассказала «ФАКТАМ» на условиях анонимности следователь по этому делу. — Начинал с комплиментов. Обычно знакомился с подростками в торговых центрах, представлялся профессиональным фотографом и предлагал бесплатно сделать для девочки портфолио, что, дескать, поможет ей быстрее сделать карьеру модели. Раздевал своих моделей Олег постепенно. Лишь когда у него уже были фото- и видеоматериалы с оголенным телом, предлагал вступить в сексуальный контакт со своим 21-летним сообщником. Если ребенок отказывался, начинал шантажировать. Дети боялись разглашения информации и соглашались с его требованиями.
Обычно за «сеанс» фото- и видеосъемки М. платил несовершеннолетним от 500 до 1500 гривен. Оплачивал и услуги нанятых для этого «порноактеров».
Следствию удалось установить 11 потерпевших детей и 143 факта противоправной деятельности преступной группы. Ее участникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Обвинительный акт направлен в Днепровский районный суд Киева.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Днепропетровской области были выявлены несколько студий, где снимали детское порно. Оказалось, что родители 9−13-летних «моделей» сами их привозили на съемки и получали за это «гонорар».
Фото ГУ Нацполиции в Полтавской области
Фото в заголовке pixabay.com
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