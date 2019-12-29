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"Беспринципные уступки Путину": Чийгоз прокомментировал отсутствие крымских татар в обменных списках

17:15 29 декабря 2019 77
чийгоз
Инф. «ФАКТОВ»

В списках на обмен пленными 29 декабря 2019 года, как и предупреждали, не оказалось ни одного представителя крымскотатарского народа. В меджлисе считают, что переговорщики с самого начала настроились уступать России и Путину.

«При таких беспринципных уступках Путину не может быть в этих списках крымских татар. Они для Путина являются раздражителем… Чтобы рассчитывать на освобождение крымских татар, власти Украины нужно стоять совсем на других позициях… Нужно очень большое давление на Путина, а его мы сейчас не наблюдаем», — заявил в эфире телеканала «Прямой» замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По словам нардепа Чийгоза, случившееся означает, что крымским татарам пока предстоит сидеть в тюрьмах. «Но они знают, за что сидят. Они борются. Для них цель — это деоккупация Крыма», — уточнил Чийгоз.

Напомним, президент Владимир Зеленский изначально говорил о готовящемся обмене по трем спискам: узников из России, из аннексированного Крыма и с оккупированного Донбасса. В итоге на обмен 29 декабря 2019 года попали лишь заложники из ОРДЛО.

Фото Ахтем Чийгоз/Facebook

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