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Зеленский опубликовал полный список освобожденных из плена украинцев
В Офисе президента Владимира Зеленского обнародовали полный список тех 76 украинцев, кто находился в плену на Донбассе, был освобожден в рамках процедуры обмена 29 декабря и был передан на подконтрольную Украине территорию.
В списке 12 фамилий военных и 64 гражданских лица.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины опубликовала списки тех лиц, которых по обмену выдали украинской стороне. Кроме того, выяснилось, что четверо бывших заложников не захотели ехать на подконтрольную Украине территорию.
Фото Офіс президента України/Facebook
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