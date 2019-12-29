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У вратаря «Барселоны» и сборной Германии тер Штегена родился первенец (фото)
Победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны», голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген впервые стал отцом. У футболиста родился сын, которого назвали Беном. 27-летний вратарь сообщил о пополнении в семье на своей странице Instagram.
«Незабываемый день в наших жизнях. Добро пожаловать в этот мир и нашу семью, Бен тер Штеген. Мы любим тебя», — написал Марк-Андре в комментарии к фото.
Отметим, что голкипер тер Штеген женат на своей давней подруге датчанке Даниэле с июля 2017 года.
В текущем сезоне вратарь провел в составе «Барселоны» 23 матча во всех турнирах, пропустив при этом 24 мяча.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир английской премьер-лиги Варди пятый раз стал отцом.
Фото Instagram
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