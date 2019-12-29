Стиль жизни

Когда красить волосы и оформлять сделки: лунный календарь на 30 декабря – 5 января

О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели — с 30 декабря по 5 января, когда лучше ухаживать за собой и заниматься спортом и как ухаживать за растениями, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

30 декабря

Символ дня: облака

Характеристика: день, когда обостряется интуиция, которой можно доверять куда больше, нежели логическому мышлению. Хорошее время для любой умственной работы, а вот от физической активности лучше отказаться.

Бизнес и финансы: любые дела, начатые в этот день, быстро завершатся и будут оценены — и оплачены — по достоинству.

Личная жизнь: важно воздержаться как от критики, так и от самокритики.

Здоровье: особое внимание стоит обратить на недуги верхних дыхательных путей — при малейших признаках простуды необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: пластические операции и процедуры по регенерации кожи желаемого результата не дадут. Можно делать маникюр, педикюр и перманентный макияж.

Спорт: в зале рекомендуются кардиотренировки с интервалами.

Дом: хорошее время для мелких домашних дел.

31 декабря

Символ дня: роза ветров

Характеристика: поток энергии, который каждый из нас ощутит в это время, необходимо направить в мирное русло — на решение важных профессиональных и бытовых задач.

Бизнес и финансы: протекция высокопоставленного человека поможет получить новую должность с соответствующей зарплатой.

Личная жизнь: ложь и неуважение к близкому человеку может разрушить отношения.

Здоровье: вирусные заболевания, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, потому с лечением тянуть не стоит.

Уход за внешностью: хороший результат даст использование увлажняющих кремов и контрастных компрессов с травяными настоями.

Спорт: в зале можно работать с мышцами живота и талии.

Дом: от серьезных домашних дел лучше отказаться.

1 января

Символ дня: птица Феникс

Характеристика: хороший день для завершения зависших дел и примирения с теми, с кем давно — и без особой причины — поссорились. Можно также переосмысливать свою жизнь и переоценивать свои поступки.

Бизнес и финансы: стоит ограничить себя в тратах — они могут негативно сказаться на материальном положении.

Личная жизнь: не стоит официально оформлять отношения с близким человеком — брак вряд ли окажется счастливым.

Здоровье: могут дать о себе знать проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой.

Уход за внешностью: маски для лица можно делать только с использованием экологически чистых продуктов.

Спорт: от активных тренировок в это день лучше отказаться, отдав предпочтение йоге или пилатесу.

Дом: хорошее время для обдумывания дизайна квартиры.

2 января

Символ дня: нетопырь

Характеристика: от плохого настроения, страхов и депрессии, которые будут одолевать в это время, нужно избавляться любыми возможными способами.

Бизнес и финансы: неблагоприятное время для любых профессиональных дел и финансовых операций, по возможности их лучше перенести на некоторое время.

Личная жизнь: знакомство, состоявшееся в это время, может стать началом длительных и прочных отношений.

Здоровье: велика вероятность пищевых отравлений и обострения хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Уход за внешностью: можно делать глубокое очищение кожи, удалять папилломы и вросшие ногти.

Спорт: можно заниматься кардиотренировками, качать мышцы пресса и ягодиц.

Дом: можно планировать перепланировку жилья и составлять ремонтную смету.

3 января

Символ дня: фонтан

Характеристика: благоприятный день для начинаний и добрых дел — волонтерства, благотворительности, спонсорства и меценатства.

Бизнес и финансы: успешными обещают быть как деловые переговоры, так и финансовые сделки.

Личная жизнь: можно мириться с близкими людьми и друзьями и заводить новые знакомства, которые принесут как пользу в работе, так и счастье в личной жизни.

Здоровье: энергия дня облегчит любые — даже серьезные — заболевания.

Уход за внешностью: от укладки волос с использованием средств, содержащих воск и коллаген, следует отказаться.

Спорт: рекомендуются кардиотренировки с упором на ноги и ягодицы.

Дом: хороший день для любых домашних дел, включая ремонт и строительство.

4 января

Символ дня: огненный меч

Характеристика: день, когда важен не столько результат, сколько процесс: если он будет приносить удовольствие, то и сам проект окажется успешным.

Бизнес и финансы: любое дело, начатое в этот день, должно быть завершено, в противном случае можно понести серьезные убытки. От торговых и финансовых операций лучше отказаться.

Личная жизнь: лучший способ помириться с близким человеком — признаться ему в любви.

Здоровье: заболевания, начавшиеся в этот день, могут иметь серьезные последствия, поэтому с лечением тянуть не стоит.

Уход за внешностью: не рекомендуется прокалывать уши, красить брови и ресницы, осветлять волосы и делать химическую завивку волос.

Спорт: хороший результат дадут занятия йогой.

Дом: от домашних дел рекомендуется отдохнуть.

5 января

Символ дня: сердце

Характеристика: обидчивость — чаще всего, без явных на то причин — сделает общение с окружающим сложным и болезненным, поэтому рекомендуется максимально его ограничить.

Бизнес и финансы: необходимо отказаться от новых начинаний и финансовых операций — по целому ряду причин они вряд ли окажутся успешными.

Личная жизнь: в отношениях с близким человеком возможны конфликты, поэтому лучше — разумеется, на время — ограничить общение.

Здоровье: болезни этого дня несерьезные и непродолжительные, но это не значит, что на них не стоит обращать внимание. Таблеткам лучше предпочесть настои и отвары трав.

Уход за внешностью: можно закрашивать седину и использовать кремы с биологически активными компонентами.

Спорт: показана умеренная физическая активность.

Дом: день категорически не подходит для домашних дел.

Напомним, ранее Людмила Булгакова дала прогноз на следующий год — год Белой Металлической Крысы — для всех знаков восточного гороскопа, а также рассказала о совместимости знаков зодиака.

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