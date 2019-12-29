Украина

Приехали: на Новый год в ОРДО отменили поезда, потому что некого возить

На оккупированной части Донбасса перед Новым годом отменили пригородные электрички, следующие через Донецк, Макеевку и Горловку. Причина оказалась банальной: нет пассажиров.

С 1 января и до 7 января включительно отменяются электрички из Мандрыкино до Донецка, электропоезда по маршруту Донецк — Еленовка — Донецк, а также Горловка — Никитовка — Горловка. Что будет с железнодорожным транспортом после праздников, обещают сообщить дополнительно.

Напомним, ранее в оккупированных районах Донецкой области сняли с рейсов часть поездов между Горловкой и Дебальцево, Донецком и Мандрыкино. Авторы решения честно признавались: электрички оказались не нужны на фоне «низкой населенности и высоких расходов на железнодорожный транспорт».

Тем временем «Укрзалізниця» традиционно расширяет список направлений и количество поездов на праздники. Перед Новым годом и Рождеством назначены дополнительные составы в западные области Украины.

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