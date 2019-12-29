Спорт

Криштиану Роналду четвертый год подряд стал обладателем престижной футбольной премии (видео)

В воскресенье, 29 декабря, в Дубае прошла церемония вручения футбольной премии Globe Soccer Awards, учрежденной в 2010 году Европейской ассоциацией агентов игроков и Европейской клубной ассоциацией.

Лучшим футболистом четвертый год подряд признан нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опередивший в борьбе за награду форварда «Барселоны» Лионеля Месси, лидера атак «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и его одноклубника защитника Вирджила ван Дейка.

Отметим, что Криштиану Роналду, который прибыл в Дубай с невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном, — самый титулованный футболист в истории награды, выигравший ее шесть раз (в 2011-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м, 2018-м и 2019 годах).

Награда лучшего тренера уходящего года досталась немецкому специалисту Юргену Клоппу, выигравшему с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и ставшему с командой победителем клубного чемпионата мира. Экс-«рулевой» дортмундской «Боруссии» по итогам голосования опередил португальца Фернанду Сантуша (сборная Португалии) и голландца Эрика тен Хага («Аякс»).

Лучший голкипер мира 2019 года — страж ворот «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Бекер (как и его тренер) — не смог прилететь в ОАЭ из-за плотного графика игр и получил награду в Англии. Кстати, именно «Ливерпуль» признали лучшим клубом мира уходящего года.

Приз за выдающуюся игровую карьеру присудили знаменитому экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Райану Гиггзу, ныне возглавляющему сборную Уэльса.

Приз «Открытие года» вручен португальскому форварду «Атлетико» Жоау Фелишу, перебравшемуся в столицу Испании из «Бенфики» за 126 млн евро. В борьбе за награду футболист сборной Португалии опередил нападающего «Барселоны» Анссумане Фати, форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанда, перебравшегося в дортмундскую «Боруссию», и его нового одноклубника Джейдона Санчо.

Также отметим, что лучшими футбольными академиями признаны школы португальской «Бенфики и голландского «Аякса».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Золотой мяч"-2019 достался Лионелю Месси.

Фото globesoccer.com

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