Украина

Первый обед на свободе: в сети показали, чем угощали вернувшихся из плена украинцев (фото)

После завершения процедуры обмена пленных возле КПВВ «Майорское» на линии разграничения бывшим заложникам был организован первый обед на воле. В большой армейской палатке были накрыты столы. Там освобожденные могли угоститься пиццей, выпечкой, горячим чаем.

Праздничную обстановку создавали белоснежные скатерти и наряженные новогодние елки.

На встрече бывших заложников присутствовал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

Напомним, освобожденных лиц отвезли на военный аэродром в Краматорске, откуда специальным бортом доставят в аэропорт «Борисполь». Там состоится встреча с родными и близкими. После этого бывшим пленникам боевиков предстоит курс медицинской реабилитации.

Фото PavlovskyNews/Telegram, Офіс Президента України/Facebook



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter