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Первый обед на свободе: в сети показали, чем угощали вернувшихся из плена украинцев (фото)
После завершения процедуры обмена пленных возле КПВВ «Майорское» на линии разграничения бывшим заложникам был организован первый обед на воле. В большой армейской палатке были накрыты столы. Там освобожденные могли угоститься пиццей, выпечкой, горячим чаем.
Праздничную обстановку создавали белоснежные скатерти и наряженные новогодние елки.
На встрече бывших заложников присутствовал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.
Напомним, освобожденных лиц отвезли на военный аэродром в Краматорске, откуда специальным бортом доставят в аэропорт «Борисполь». Там состоится встреча с родными и близкими. После этого бывшим пленникам боевиков предстоит курс медицинской реабилитации.
Фото PavlovskyNews/Telegram, Офіс Президента України/Facebook
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