Мир

США предупредили Россию о терактах в Санкт-Петербурге на Новый год

США предупредили Россию о том, что в Санкт-Петербурге некие лица готовили теракты. Атака планировалась на новогодне-рождественские праздники в местах массового скопления людей. В России уже отчитались, что с американской помощью предотвратили угрозу.

В Кремле подтвердили, что информация о готовящихся терактах была передана по линии спецслужб. А 29 декабря Владимир Путин позвонил Дональду Трампу и отдельно поблагодарил за содействие.

Российская ФСБ отчиталась, что «по наводке» американцев задержала двоих подозреваемых в подготовке теракта. Оба задержанных — граждане России, но их имена не разглашаются. Предполагается, что террористы действовали не сами по себе, а выполняли задание некой преступной организации.

Напомним, ранее в ФСБ утверждали, что предотвратили серию терактов в Москве. Якобы террористы действовали в связке с пособниками в Сирии.

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