"Деменция налицо": Путин отличился глупой шуткой (видео)

Мир

Российский президент Владимир Путин в последнее время активно пополняет коллекцию своих малопонятных и не слишком пристойных шуток. Яркие примеры такого грубого «солдафонского» юмора Путин продемонстрировал, когда катался в поезде по Крымскому мосту, и во время специально устроенного «президентского» хоккейного матча.

Видео момента, когда Путин шутит о пончиках и отверстиях, обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В перерыве матча на Красной площади.

Путин: Я кукурузу съел, Сергей Кужугетович — пончик. Сейчас порвем вас!

Бутман: Мы тоже съели!

Путин: Наш-то пончик из солдатской столовой. А ваш какой-то, его и не видно. У вас дырка больше, чем пончик! pic.twitter.com/aOUW6WNDUz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 29, 2019

Чуть ранее в поезде Путин отметился шуткой о том, что скоро его постригут. Кремлевская команда, сопровождавшая Путина в поездке, отреагировала сдержанным хихиканьем.

Строитель Крымского моста об окончании работы: Потом уже позволил себе постричься.

Путин: Ну вас постригли как следует. Скоро меня так постригут pic.twitter.com/KQSldQ0A0z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 29, 2019

Публика, судя по комментариям в соцсетях, не смогла докопаться до сути последних шуток российского президента.

А политолог Алексей Голобуцкий считает, что шутки такого рода свидетельствуют о старении и угасании умственной деятельности. «Путин что-то совсем сполз на тупой и малопристойный юмор. Деменция его все-таки настигла», — полагает политэксперт.

Напомним, ранее Путин в ходе «прямой линии» озвучивал малопонятные казарменные шутки об Украине, а на международных встречах шутил о разъезжающихся копытах.

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