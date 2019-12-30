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"Деменция налицо": Путин отличился глупой шуткой (видео)

7:53 30 декабря 2019 253
путин
Инф. «ФАКТОВ»

Российский президент Владимир Путин в последнее время активно пополняет коллекцию своих малопонятных и не слишком пристойных шуток. Яркие примеры такого грубого «солдафонского» юмора Путин продемонстрировал, когда катался в поезде по Крымскому мосту, и во время специально устроенного «президентского» хоккейного матча.

Видео момента, когда Путин шутит о пончиках и отверстиях, обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Чуть ранее в поезде Путин отметился шуткой о том, что скоро его постригут. Кремлевская команда, сопровождавшая Путина в поездке, отреагировала сдержанным хихиканьем.

Публика, судя по комментариям в соцсетях, не смогла докопаться до сути последних шуток российского президента.

А политолог Алексей Голобуцкий считает, что шутки такого рода свидетельствуют о старении и угасании умственной деятельности. «Путин что-то совсем сполз на тупой и малопристойный юмор. Деменция его все-таки настигла», — полагает политэксперт.

Напомним, ранее Путин в ходе «прямой линии» озвучивал малопонятные казарменные шутки об Украине, а на международных встречах шутил о разъезжающихся копытах.

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