Украина

Освобожденных из плена бойцов направили в военный госпиталь (фото)

После состоявшегося 29 декабря обмена пленных бывшим заложникам организовали медицинское обследование и настояли на прохождении реабилитации. 12 военных, освобожденных из застенков боевиков, в настоящий момент находятся в главном военном госпитале в Киеве.

После прибытия в аэропорт «Борисполь» те из военных, кто согласился поговорить с журналистами, признавали, что лечение и реабилитация им необходимы, поскольку некоторые провели в плену более четырех лет.

В министерстве обороны пообещали организовать медосмотр с участием лучших военных врачей и военных психологов.

По словам начальника военного госпиталя Анатолия Казьмирчука, все военнослужащие в данный момент чувствуют себя удовлетворительно. В то же время нельзя исключать обострения хронических болезней.

«Кроме лечения, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию. Специалисты, владеющие этой методикой, в нашем центре есть, и они готовы оказать необходимую помощь», — пообещал Казьмирчук.

Напомним, после обмена пленными на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек. Из них 12 военных, остальные — гражданские лица.

Фото Прес-центр ООС/Facebook, Офіс президента України



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