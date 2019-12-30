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Освобожденных из плена бойцов направили в военный госпиталь (фото)
После состоявшегося 29 декабря обмена пленных бывшим заложникам организовали медицинское обследование и настояли на прохождении реабилитации. 12 военных, освобожденных из застенков боевиков, в настоящий момент находятся в главном военном госпитале в Киеве.
После прибытия в аэропорт «Борисполь» те из военных, кто согласился поговорить с журналистами, признавали, что лечение и реабилитация им необходимы, поскольку некоторые провели в плену более четырех лет.
В министерстве обороны пообещали организовать медосмотр с участием лучших военных врачей и военных психологов.
По словам начальника военного госпиталя Анатолия Казьмирчука, все военнослужащие в данный момент чувствуют себя удовлетворительно. В то же время нельзя исключать обострения хронических болезней.
«Кроме лечения, обязательно предоставим возможность каждому пройти психологическую реабилитацию. Специалисты, владеющие этой методикой, в нашем центре есть, и они готовы оказать необходимую помощь», — пообещал Казьмирчук.
Напомним, после обмена пленными на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек. Из них 12 военных, остальные — гражданские лица.
Фото Прес-центр ООС/Facebook, Офіс президента України
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