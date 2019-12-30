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Крушение самолета в Казахстане: озвучена новая версия трагедии
Авиакатастрофа в Казахстане, в которой пострадали двое украинцев, могла случиться из-за ошибки навигационных служб. Это уже третья версия трагедии, выдвинутая следствием. Предыдущие две — ошибка экипажа и технические проблемы с самолетом — также проверяются.
Как сообщает казахское агентство Tengrinews. kz, в МВД страны очень рассчитывают, что прояснить причины авиаинцидента помогут бортовые самописцы. Расшифровка «черных ящиков» еще не закончена. Кроме того, лайнер с места крушения будет привезен в аэропорт и там еще раз детально изучен.
Представители авиаотрасли Казахстана сходятся на том, что метеоусловия 27 декабря не могли привести к катастрофе. Погода была летной, взлетно-посадочная полоса была обработана средствами против обледенения.
Напомним, 27 декабря в Казахстане разбился самолет авиакомпании Bek Air. Лайнер вылетел из Алматы и направлялся в город Нурсултан, но упал почти сразу же после взлета. Разгоняясь на взлетно-посадочной полосе, самолет дважды задел землю хвостовой частью, при взлете накренился и не смог выйти на правильную траекторию.
Двое украинцев с разбившегося самолета при аварии выжили, но получили травмы позвоночника. Всего на борту находились 98 человек: 93 пассажира и 5 членов экипажа.
Фото liter. kz
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