Елочные игрушки и листы бумаги: как правильно загадывать новогодние желания

Стиль жизни

О том, как правильно загадывать новогодние желания, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала психолог Диана Щербанская.

— На самом деле здесь на помощь могут прийти самые традиционные для новогодней ночи вещи, — говорит Диана. — Например, важную роль играет праздничный стол. Конечно, в этот вечер на нем будет много привычных для нас блюд, которые мы готовим только на Новый год. Например, таких как салат оливье или селедка под шубой. Но для исполнения своего желания они не подойдут — тут нужно придумать что-нибудь особенное. Например, вы спите и видите путешествие в Италию, но не знаете, как подступиться к своей мечте. Купите бутылку итальянского вина — только настоящего, не фальсификат, — благо сейчас это не проблема. Поставьте его на стол, чтобы в то момент, когда часы бьют двенадцать раз, выпить его вместо шампанского и про себя высказать свое желание высшим силам, отвечающим за его исполнение. Хотите в наступающем году поступить в университет? Найдите на своем праздничном столе место для одного из блюд, что готовят студенты в общежитии, скажем, макаронов с тушенкой. Не стоит готовить много, вряд ли ваши гости набросятся на него. Да и вам необязательно съедать все, нужно хотя бы попробовать его в 12 ночи, опять-таки произнеся про себя текст своего желания.

Если вы мечтаете улучшить материальное положение, то приготовьте блюдо, которое привлекает богатство, — во всяком случае так считают в Китае. Жители этой страны на Новый год обязательно лепят пельмени. По их мнению, они напоминают по форме монетки, поэтому тот, кто выставил их на стол в праздничную ночь, в следующем году обязательно будет богат.

— Что еще можно использовать для исполнения желаний?

— Елочные игрушки.

— ?!

— Представьте себе! Все, что висит у вас на елке, может иметь особое — волшебное — значение, поэтому их выбор — не просто развлечение, а важное и ответственное дело. Так, колокольчик — символ хорошего известия, поэтому, повесив несколько таких игрушек на елку, в наступающем году вы обеспечите себе только хорошие новости.

Игрушечные ангелочки — символ ангелов-хранителей, которые будут защищать нас в течение всего года. Монетки или купюры, развешенные на ветвях, упрочат материальное положение. Мечтаете о путешествии, например, в Париж? Повесьте на елку игрушку в виде Эйфелевой башни. Ждете, когда любимый человек наконец-то предложит вам руку и сердце? Найдите фигурки жениха и невесты. Мечтаете о ребенке? Повесьте на елку фигурку младенца. Вариантов может быть много, так почему бы не стать самому себе волшебником?

Но можно «заказать» и адресное исполнение своего желания. Например, вы живете на съемной квартире, но при это страстно мечтаете о своей собственной. Уже и деньги начали собирать, но их пока недостаточно, да и копить не получается, ведь значительную часть своих доходов вы отдаете за аренду чужого жилья. Сначала нужно купить — или найти среди своих запасов — игрушку в виде домика. Но, прежде чем повесить ее на елку, необходимо озвучить свое желание для Вселенной. Для этого нужно взять небольшое листок бумаги и написать на нем, чего именно вы хотите: какой должна быть ваша квартира, сколько в ней комнат, на каком этаже она находится. Если вы мечтаете переехать в другой город и купить жилье там, обязательно обозначьте и это намерение. Помните: чем больше деталей вы пропишете, тем больше шансов на исполнение вашего желания. «Проработать» таким образом можно любое желание, главное — проявить смекалку и пофантазировать.

— Как сделать так, чтобы желание было услышано Вселенной?

— Особых хитростей тут нет. Будет вполне достаточно, если вы выскажете его максимально конкретно, без частицы «не» (наше подсознание ее не воспринимает, и мы получим нечто прямо противоположное тому, чего хотим) и в настоящем, а не будущем времени — как будто то, о чем вы просите, у вас уже есть. Например, если в последнее время вам докучали недуги, не говорите: «Я больше не хочу болеть». Скажите: «Я выздоравливаю!» Еще одно правило, которое обязательно нужно соблюдать: ваше пожелание должно касаться только вас, даже если вы хотите чего-то для своих детей, формулировка мечты должна идти через вас. Так, вместо того чтобы сказать: «Мой сын становится студентом», произнесите: «Я становлюсь матерью студента».

Ну и конечно, нельзя никому хотеть зла — в таком случае оно ударит бумерангом по тому, кто такое пожелание высказал. Причем произойдет это довольно быстро. Если еще полвека — а тем более век — назад грехи отцов падали на головы их детей, то есть наказание шло к тем, что нагрешил, довольно долго и зачастую отражалось не на них, а на их близких. Сегодня так называемая «обратка» прилетает практически мгновенно, иногда практически сразу же, в момент совершения злого деяния.

— Почему нужно загадывать желание именно в полночь, когда бьют часы?

— В это время много людей обращается к высшим силам с просьбой исполнить свои мечты, поэтому образуется так называемый эгрегор — ментальный сгусток энергии, подпитываемый мыслями и эмоциями большого количества человек. Получается, что каждый из нас, высказывая свое желание, посылает и энергию, необходимую для его исполнения. Энергия многих людей соединяется и усиливает возможность исполнения их желаний.

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