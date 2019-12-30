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Арбитр, «убивший» сборную Украины, завершил карьеру (фото, видео)
Печально памятный для украинских болельщиков венгерский рефери Виктор Кашшаи объявил о завершении судейской карьеры. Именно этот арбитр «похоронил» сборную Украины, не засчитав чистый гол Марко Девича в ворота команды Англии (0:1) на Евро-2012. Та ошибка венгра поставила крест на надеждах команды Олега Блохина выйти из группы.
«Заканчиваю 30-летнюю карьеру судьи, чтобы столкнуться с новыми вызовами. Большое всем спасибо, кто помог мне в этот период, без этого я бы не преуспел в своей деятельности. Мне удалось достигнуть практически всего на международной арене.
Три десятилетия — это долгое время. Решил начать новую эру своей жизни. Не хочу уходить из футбола, недавно изучал спортивный менеджмент. Надеюсь, смогу добиться успеха в этой области", — цитирует 44-летнего Виктора Кашшаи официальный сайт Федерации футбола Венгрии.
Кстати, в «украинской» судейской карьере Кашшаи значится еще один печальный эпизод. В прошлом году в поединке Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтер» (6:0) венгр назначил пенальти в ворота донецкой команды за то, что форвард англичан Рахим Стерлинг… споткнулся о газон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что арбитр Кашшаи признал свою ошибку в матче Украина — Англия.
Фото Getty Images
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