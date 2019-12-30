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Спорт

Назван лучший спортсмен десятилетия: это не Роналду и не Месси (видео)

11:20 30 декабря 2019 164
Леброн Джеймс
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Американский баскетболист Леброн Джеймс, празднующий 30 декабря свой 35-й день рождения, признан лучшим спортсменом уходящего десятилетия.

В рейтинге, составленном авторитетным изданием Associated Press, «Король» обошел лидера команды по американскому футболу «Нью-Ингленд Пэтриотс» Тома Брэйди, обладателя многочисленных рекордов в легкой атлетике Усэйна Болта, многократного олимпийского чемпиона пловца Майкла Фелпса и обладателя шести «Золотых мячей» Лионеля Месси.

Добавим, что Джеймс в уходящем десятилетии трижды стал чемпионом НБА (в 2012-м и 2013-м с «Майами» и в 2016-м с «Кливлендом»), неизменно становясь лучшим игроком финальных серий. Также четыре раза — в 2013-м, 2016-м, 2018-м и 2019-м — баскетболист признавался лучшим спортсменом года по версии Associated Press.

Лучшие моменты игры Леброна Джеймса за последнее десятилетие

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Леброн Джеймс вошел в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия.

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