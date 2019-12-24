Спорт

Не Месси и не Роналду: назван самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия. Список возглавил непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер-младший (на фото), которого недавно отправили в нокдаун на баскетбольной площадке. С 2010 года американец заработал 915 млн долларов. На втором месте — футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (800 млн), на третьем — новоиспеченный обладатель «Золотого мяча», нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси (750 млн).

Отметим, что в рейтинге учитываются зарплаты, призовые, премиальные и бонусы спортсменов, а также доходы от использования имиджевых прав (в тоже время не учтены доходы, полученные после завершения карьеры).

В топ-10 рейтинга Forbes вошли также: Леброн Джеймс (баскетбол) — 680 млн долларов, Роджер Федерер (теннис) — 640 млн, Тайгер Вудс (гольф) — 615 млн, Фил Микельсон (гольф) — 480 млн, Мэнни Пакьяо (бокс) — 435 млн, Кевин Дюрэнт (баскетбол) — 425 млн и Льюис Хэмилтон (Формула-1) — 400 млн долларов

Кстати, единственной женщиной в топ-40 оказалась теннисистка Серена Уильямс, заработавшая 215 млн долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойд Мейвезер-младший объявил о возобновлении звездной карьеры.

Фото Getty Images



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