Денежные сюрпризы и любовные отношения: гороскоп на январь для всех знаков зодиака

Стиль жизни

Астрологи говорят, что начало года — отличное время для того, чтобы строить планы и решать семейные вопросы. — Многим именно в этом месяце предстоит встретить свою вторую половинку, — рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов. — Нужно просто внимательнее смотреть по сторонам и не избегать новых знакомств. Январь будет поддерживать любые изменения в профессиональной сфере, многим они дадутся легко. Не стоит забывать и о своем здоровье — побольше бывать на воздухе, заниматься спортом и думать только позитивно!

Овны

В январе представителям знака Овнов стоит сосредоточиться и внимательнее обдумывать свои планы, чтобы избежать принятия неправильных решений. В середине месяца возможны конфликты с близкими. Чтобы их избежать, звезды советуют направить энергию на создание хорошего настроения для любимых людей. Одиноким Овнам звезды сулят встречу вторых половинок.

Тельцы

Тельцам в первом месяце года звезды обещают большие свершения в профессиональной сфере деятельности. Но стоит помнить, что для достижения своих целей нужно обязательно проявить настойчивость и упорство. Одиноким же представителям знака конец января преподнесет приятный сюрприз в виде неожиданного и, возможно, судьбоносного знакомства.

Близнецы

Январь может принести представителям знака Близнецов как радость, так и разочарование. Не стоит планировать весомых покупок и серьезных капиталовложений — для таких мероприятий этот месяц будет не самым благоприятным. Также звезды советуют быть внимательнее к новым знакомствам. Первое мнение о человеке может оказаться ошибочным. Зато работа порадует вас новыми перспективами. Так что не упустите шанс заявить о себе.

Раки

Для Раков первый месяц нового года будет очень непрост — весьма вероятны большие проблемы в профессиональной сфере. Но несмотря на это, не стоит опускать руки. Вторая половина января окажется наполненной перспективными встречами, которые помогут решить вопросы, уже давно ожидающие своей «участи». Семейным представителям знака этот период сулит гармонию, а значит, можно будет наладить отношения с близкими.

Львы

Представителям знака Львов в январе как никогда стоит проявить себя в профессиональной сфере. От этого будет зависеть, появятся ли у вашей карьеры перспективы развития. В личной жизни есть большой риск разладов в семье. А потому постарайтесь быть терпеливее в общении со своим партнером, это поможет сохранить в гармонии ваши отношения.

Дева

В начале месяца Девам стоит быть очень осторожными в принятии важных решений. Есть большой риск допустить ошибку, которая может в конце концов кардинально изменить ваши отношения с близкими людьми. Бытовые вопросы будут решаться очень легко и непринужденно. Поэтому январь — самое время запланировать подготовку к небольшому ремонту. В конце месяца возможно небольшое путешествие — так что будьте готовы к позитивным эмоциям.

Весы

В январе представителям знака Весов стоит серьезно заняться своим здоровьем. Звезды советуют не откладывать на потом визит к врачу. А вот в принятии решений, связанных с финансовой сферой, старайтесь не горячиться. Прежде чем сделать какой-либо шаг, лучше обратиться за советом к профессионалам своего дела.

Скорпион

Представителям знака Скорпион в начале месяца не стоит гнаться за карьерным ростом и денежной прибылью, для этого сейчас не лучшее время. Звезды предлагают вам сосредоточиться на семье и уделять больше внимания близким людям. Вторая половина января — благоприятный период для начинаний и грандиозных планов. Помните, что на пути встретятся люди, которые поспособствуют вашему успеху.

Стрелец

Упорство и рвение что-то резко изменить в своей жизни может сильно надломить боевой дух Стрельцов. Ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому старайтесь в январе все делать постепенно и размеренно. В личной жизни грядут перемены в лучшую сторону. Одиноким сердцам звезды сулят знакомства. А семейным представителям знака — возможность стать еще ближе со своей второй половинкой.

Козероги

Козерогам звезды советуют серьезно задуматься о домашних делах. Например, прикупить что-то из утвари или даже запланировать небольшой ремонт. В профессиональной сфере все будет стабильно. Конец января преподнесет денежный сюрприз, но постарайтесь воспользоваться им разумно.

Водолей

Вторая половина месяца — благоприятный период для представителей знака Водолея. Фортуна будет на вашей стороне, и большинство сложностей решатся сами по себе. Но звезды не советуют сидеть сложа руки — стройте планы и смело достигайте намеченных целей. Это ваш месяц — все задуманное получится!

Рыбы

В этом месяце мнительным Рыбам предстоит вернуться к вопросу о своем здоровье. Запланируйте поход к семейному врачу и старайтесь включать в ежедневные задачи спорт. Также звезды советуют меньше думать об окружающих и наконец-то уделить время себе. Личная жизнь не сулит внезапных перемен. Но у вас будет шанс самостоятельно сделать шаг навстречу своему долгожданному счастью.

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