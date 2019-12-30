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Спорт

Вратарь мадридского «Реала» отказывается признавать внебрачного сына от темнокожей красотки (фото)

13:41 30 декабря 2019 346
Тибо Куртуа
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа попал в неприятную ситуацию. Как сообщает издание Daily Star, футболист отказывается признавать своего внебрачного сына, которого ему родила в Лондоне темнокожая красотка Эльза Айзек.

По информации журналистов, роман завязался в период выступлений Куртуа за лондонский «Челси». Эльза жила в соседнем с Тибо домом и в его отсутствие забирала почту. После того, как завязалась любовная интрижка, Айзек рассталась со своим мужем-банкиром, в браке с которым у нее уже было четверо детей.

Когда же Эльза сказала, что беременна в очередной раз, Тибо резко «дал заднюю» и посоветовал женщине сделать аборт, взамен пообещав взять ее в Мадрид, поскольку вот-вот должен был перейти в «Реал».

«Девушка ответила, что не собирается делать аборт, и тогда Тибо ответил, что она вольна видеться с кем-то другим, если захочет. Они расстались, когда она была на пятом месяце беременности. Он дал ей выбор — она выбирала между ним и сыном», — сообщил Daily Star информированный источник.

Эльза Айзек с сыном

Отметим, что у Куртуа уже есть двое детей от его бывшей возлюбленной Марты Домингес. В конце мая 2015-го родилась дочь Адриана, а сын Николас появился на свет в мае 2017-го уже после расставания пары.

Тибо Куртуа с дочерью Адрианой

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны нашлись три внебрачных ребенка на Кубе.

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