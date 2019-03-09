Спорт

У Марадоны нашлись еще три внебрачных ребенка на Кубе

Легендарный футболист сборной Аргентины, а ныне тренер мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа» Диего Марадона готов признать, что является отцом еще трех детей, сообщает BBC.

Адвокат 58-летнего специалиста Матиас Морла подтвердил, что Марадона отправится на Кубу для проведения тестов на отцовство. Трое детей от двух матерей будут иметь право взять фамилию Марадоны. С 2000 по 2005 год аргентинец лечился на Кубе от кокаиновой зависимости.

Отмечу, что Марадона в очередной раз признает отцовство. Ранее бывший форвард сборной Аргентины признал 32-летнего Диего Жуниора и 22-летнюю Джану своими детьми после судебных тяжб с их матерями. Также у Марадоны есть две дочери от его брака с Клаудией Вильяфаньей (Дальма и Джаннина), с которой прожил с 1983 по 2003 год. Его нынешняя девушка Вероника Охеда родила ему сына Диего Фернандо. Если Марадона признает еще троих, у него будет восемь детей.

Кстати, отца уже потроллила его дочь Джаннина (бывшая супруга звездного форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро). «Будет 3 в команде из 11… Ты сможешь!», — написала девушка в Instagram.

За свою карьеру Диего Марадона выступал в Аргентине, Испании, играя за «Барселону», и в Италии, где защищал цвета «Наполи». В составе сборной он стал чемпионом мира 1986 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марадона выписан из больницы после внутреннего кровопролития.

Фото Getty Images



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