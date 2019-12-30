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Маленькая девочка жила в шалаше на свалке: детали чудовищного происшествия в Одессе (фото)
В Одессе на территории свалки нашли маленькую девочку. Ребенок как минимум несколько дней провел среди мусорных куч в импровизированном шалаше из подручных средств: старых одеял и картонок. Ночевала девочка в «халабуде» вместе с еще тремя бездомными.
Волонтеры передали девочку Настю в одесский Дом ребенка. Ранее малышка находилась именно в этом детском учреждении, затем биологический отец девочки добился восстановления родительских прав. Настю передали родителю в июне текущего года, а в декабре обнаружили саму посреди свалки.
«Она находилась в Доме ребенка, затем биологический отец установил отцовство и забрал малышку. Очень не хотелось отдавать, как чувствовали. Но исполнили закон! Слава Богу, что она хоть жива. Сейчас она в шоке. После карантинных мероприятий и обследования пойдет к сверстникам», — рассказала главврач «Дома ребенка № 1» Валентина Карташова.
И.о. начальника Службы по делам детей Одесского горсовета Юлия Никандрова уточнила, что отец девочки в начале зимы собирался устроить ребенка в круглосуточный сад, но почему-то на финальном этапе так и не вышел на связь: «Попросил помощи: помочь устроить ребенка в круглосуточное учреждение… Договорились с круглосуточным садиком. Который, к слову, необходимо оплачивать. У папы денег не было. Девочки достали свои. Подготовили пакет документов. После чего этот папа поступил вот таким образом… После всего он оставил ее с незнакомыми людьми в шалаше».
Волонтер Ната Самохина, участвовавшая в спасении девочки, обратила внимание еще на один вопиющий факт. Ребенка на свалке видели неоднократно, но все почему-то воспринимали это как должное. «В голове не укладывается, что много людей проходило мимо, и никто даже в полицию не позвонил», — говорит волонтер.
Напомним, в Ровно на свалке жила девочка ромской национальности. Этот факт обнаружился, когда 12-летняя подросток забеременела и была привезена рожать в городской перинатальный центр.
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