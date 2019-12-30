Доллар дорожает: что будет с курсами валют в январе 2020 года

Деньги

После длительного укрепления, продолжавшегося с лета нынешнего уходящего года, курс гривни по отношению к доллару и евро резко обвалился. С четверга, 26 декабря, американская валюта подорожала сразу на 43 копейки, а европейская — на 65 копеек. Так, 30 декабря НБУ установил курсы на уровне 23,69 грн за доллар и 26,42 грн за евро.

На наличном рынке произошло более резкое изменение курсов. Некоторые банки поспешили повысить курсы доллара и евро сразу на 1,5−2 гривни, при этом резко увеличив разницу между курсами покупки и продажи валюты. В среднем же в обменниках доллары можно сдать по 23,93 грн, купить — по 24,71 грн, евро — сдать по 26,57 грн, купить — по 27,60 грн. И похоже, в ближайшее время доллар и евро продолжат дорожать, наверстывая упущенное за полгода. Так что же происходит?

По мнению экспертов, в конце прошлой недели совпало сразу несколько факторов, которые привели к падению курса национальной валюты. Началось с того, что очередной аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), проведенный Министерством финансов Украины, не дал ожидаемого результата. Инвесторы, многие месяцы активно скупающие ОВГЗ, в этот раз не проявили особого интереса к торгам, и сумма полученных от них средств оказалась гораздо меньше ожидаемой. А все потому, что в Европе и Америке период традиционных рождественских каникул и западные инвесторы просто отдыхают.

В то же время на рынок с очень большим объемом валюты вышла Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Дело в том, что правительство обязало эту крупнейшую государственную компанию срочно, до конца года, уплатить в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов. А для этого «Нафтогазу нужно было быстро продать около 350 млн долларов. В принципе, такая операция «Нафтогаза» должна была еще больше обвалить доллар, но тут в ситуацию вмешался Нацбанк. Главный финансовый регулятор страны объявил первый за 13 месяцев аукцион по покупке валюты сразу на 1 млрд долларов, и это сообщение тут же взвинтило курс американской валюты, так как участники рынка поняли, что в таких условиях они могут спекулировать продать доллары заметно дороже. И курс иностранных валют на межбанковском рынке пошел вверх.

Этим не преминули воспользоваться банки, которые незамедлительно начали повышать стоимость долларов и евро в обменных пунктах. Особенно в условиях, когда из-за длительных выходных Нацбанк установил высокие курсы доллара и евро на все новогодние праздники. Сложившуюся ситуацию подтверждают и финансовые эксперты.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос во всех сегментах валютного рынка на 1,7−6,3%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с минувшего понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 23,29 до 23,69 грн (+1,7%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 23,27−23,28 до 23,74−23,79 грн (+2,0% - +2,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 23,02−23,29 до 24,00−24,74 грн (+4,3% - +6,3%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 1,1% до 3,1% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

В понедельник торгов на межбанке уже не было. Официальный курс НБУ установлен вплоть до 7 января. При этом наличный курс доллара продолжил ажиотажный рост, особенно это касается курса продажи.

На начавшейся неделе мы ожидаем роста доллара на межбанке и курса покупки наличного доллара, при этом курс его продажи может снизиться с нынешних спекулятивных уровней. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,2 грн, а наличный доллар в банках — около 24,1−24,4 грн", — прогнозирует Иосуб.



Кстати, что касается прогнозов, то мнению экспертов, в начале января ситуация на валютном рынке может вновь измениться. «Нафтогаз» подтвердил факт получения от «Газпрома» 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. А это значит, что «Нафтогаз» может вновь выйти на финансовый рынок с огромным объемом иностранной валюты. Правда, пока не ясно, когда это будет и будет ли вообще.

С другой стороны, уже с 14 января 2020 года, после завершения рождественских каникул, на украинский финансовый рынок вновь выйдут зарубежные инвесторы. Ведь именно на 14 января Министерством финансов запланирован первый в новом году аукцион по размещению гривневых ОВГЗ. На нем будет выставлен очень привлекательный для иностранных инвесторов лот — четырехлетние облигации. В последний раз, когда Минфин размещал такие долговые бумаги, спрос со стороны иностранцев превысил 6 млрд грн. Для их покупки было продано около 250 млн долларов. Финансисты отмечают, что инвесторы обычно заводят валюту для приобретения гривневых ОВГЗ за несколько дней до аукциона. А это значит, что укрепление гривни может возобновиться уже после 8 января. Кстати, на конец января Минфином запланирован еще один очень привлекательный для нерезидентов аукцион, на котором впервые с октября 2019 года будут продавать семилетние ОВГЗ.

Так что говорить о начале масштабной девальвации национальной валюты пока рано. Эксперты отмечают, что ситуация прояснится по окончании новогодних и рождественских праздников, когда полноценно заработает финансовый рынок. Однако, скорее всего, в январе курс доллара будет держаться на уровне около 24 грн.

Стоит отметить, что длительное укрепление украинской валюты таки привело к снижению стоимости горючего на отечественных заправках. Правда, власти считают, что цены на АЗС должны и дальше снижаться. В частности, по мнению президента Владимира Зеленского, цена литра бензина А-95 и дизтоплива должна опуститься до 1,1 доллара, или 25,6 гривни.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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