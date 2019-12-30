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Спорт

Украинский тренер Грозный возглавил шестой в карьере зарубежный клуб (фото)

15:19 30 декабря 2019 153
Вячеслав Грозный
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

Один из самых известных украинских футбольных тренеров Вячеслав Грозный продолжит карьеру за рубежом. В понедельник, 30 декабря, 63-летний специалист заключил контракт с карагандинским «Шахтером», занявшим в прошлом чемпионате Казахстана девятое место из 12 команд. У руля команды Грозный сменил известного по работе в Украине болгарского специалиста Николая Костова.

Вячеслав Грозный после подписания контракта с клубом из Казахстана

Последним место работы заслуженного тренера Украины и России был столичный «Арсенал-Киев», который он покинул в январе 2019-го.

Напомним, что в послужном списке Грозного — пять золотых медалей чемпионата России (в качестве ассистента «рулевого» московского «Спартака») и титул лучшего тренера Болгарии 1998 года (в статусе наставника «Левски»).

Также специалист в качестве главного тренера возглавлял «Ниву» (Винница), «Днепр», «Металлург» (Запорожье), «Говерлу», российский «Терек», грузинское «Динамо» (Тбилиси), а также клубы из Казахстана — «Тобол» и «Иртыш».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юрий Максимов назначен главным тренером полтавской «Ворсклы».

Фото ФК «Шахтер»

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