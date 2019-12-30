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Под Днепром полицейские расстреляли легковушку, пытавшуюся врезаться в толпу людей на площади (фото)
Под Днепром 28 декабря полицейским местной общины пришлось открыть огонь по автомобилю «ГАЗель», который его водитель направил в толпу отдыхающих людей. Напомним, в октябре в толпу людей на Закарпатье влетел неуправляемый квадроцикл.
Непоправимого удалось избежать, но после опасных маневров водитель пытался скрыться с места инцидента.
Как сообщает Пещанский сельсовет в Facebook, личность нарушителя установлена — им оказался 20-летний Артур Левченко, проживающий в селе Знаменовка Новомосковского района.
Артур Левченко
Наезд на отдыхающих он пытался совершить в соседнем селе Мелиоративное.
Отмечается, что полицейские общины произвели 6 выстрелов из табельного огнестрельного оружия «Форт-12» по колесам автомобиля «ГАЗель». Водителю удалось скрыться, однако вскорости его обнаружили и задержали.
Следы от пуль
По факту инцидента правоохранители составили протоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях, также ему инкриминируют статью Уголовного кодекса «Хулиганство».
Напомним, «ФАКТЫ» писали о последствиях жуткого ДТП на Бориспольской трассе под Киевом, где джип сбил пешехода. От удара тело разорвало на части.
Facebook/Пещанский сельсовет
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