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Шевченко и футболисты сборной поздравили Украину с Новым годом (видео)
Главный тренер сборной Украины, узнавшей соперников в группе Евро-2020, Андрей Шевченко и футболисты национальной команды поздравили болельщиков с новогодними праздниками. Видео опубликовано на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.
Напомним, что в уходящем году «желто-синие» не потерпели ни одного поражения. В рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, сборная Украины сыграет товарищеские матчи с командами Франции и Польши, а также запланировала еще несколько спаррингов (в частности, «желто-синие» могут сыграть со сборной Кипра).
Пока же букмекеры оценили шансы сборной Украины на успех на европейском первенстве.Напомним, что в отборочном цикле Евро-2020 сборная Украины финишировала на первом месте в группе, 17 раз поразив ворота соперников,
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей команды Шевченко в группе Евро-2020.
Фото ffu.ua
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