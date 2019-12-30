Шевченко и футболисты сборной поздравили Украину с Новым годом (видео)

Спорт

Главный тренер сборной Украины, узнавшей соперников в группе Евро-2020, Андрей Шевченко и футболисты национальной команды поздравили болельщиков с новогодними праздниками. Видео опубликовано на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что в уходящем году «желто-синие» не потерпели ни одного поражения. В рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, сборная Украины сыграет товарищеские матчи с командами Франции и Польши, а также запланировала еще несколько спаррингов (в частности, «желто-синие» могут сыграть со сборной Кипра).

Пока же букмекеры оценили шансы сборной Украины на успех на европейском первенстве.Напомним, что в отборочном цикле Евро-2020 сборная Украины финишировала на первом месте в группе, 17 раз поразив ворота соперников,

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей команды Шевченко в группе Евро-2020.

Фото ffu.ua



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