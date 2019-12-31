Стиль жизни

Отказаться от спиртного и кисломолочных продуктов: лунная диета на январь-2020

О том, как питаться в каждый день января 2020 года, исходя из лунного календаря, когда нужно садиться на диету, а когда можно ни в чем себе не отказывать, эксклюзивно для «ФАКТОВ» советует астролог Людмила Булгакова. Ранее она рассказала о том, каким будет 2020 год, который пройдет под знаком Белой Металлической Крысы.

1 января

День подходит для голодания и очищения организма — после обильной пищи новогодней ночи такой режим будет полезен для здоровья.

2 января

Велика вероятность интоксикации, поэтому от алкоголя, мяса и грибов лучше отказаться. Очистить организм помогут травяные настойки и чаи.

3 января

Строгая диета — и тем более голодание — под запретом, в рацион необходимо включить овощи, фрукты и соки.

4 января

Желудку противопоказана тяжелая нагрузка, поэтому рекомендуется отказаться жирной и мясной пищи, заменив ее рыбой и овощами. Необходимо также пить как можно больше чистой — негазированной — воды и травяных чаев.

5 января

Рекомендуется легкая и постная пища — овощи, каши и любые соки, за исключением яблочного. Под запретом находятся копченое мясо, соленые и маринованные овощи и алкоголь.

6 января

Голодание и диеты противопоказаны — желудок нуждается в умеренной нагрузке, но и переедать тоже нельзя. Нужно также ограничить употребление жидкости — она будет плохо выводиться из организма и может стать причиной отеков.

7 января

Из-за проблем с кишечником стоит отказаться от всего, что может его раздражать — кисломолочных продуктов, солений и копчений. От алкоголя и сладкого также стоит отказаться.

8 января

Разрешено употреблять в пищу блюда, которые в другие дни считаются вредными: острые, жирные и копченые, но, разумеется, умеренно. Из-за усиления циркуляции крови все, что мы едим и пьем, будет моментально поступать в организм, поэтому необходимо следить за качеством продуктов, не допуская их «второй свежести», и быть осторожными с алкоголем — велик риск быстрого опьянения.

9 января

Голодание и диеты в этот день пользы не принесут, однако питаться нужно умеренно, по возможности сократив употребление мясных продуктов. Лучше заменить их рыбой и овощами.

10 января

В этот день одинаково противопоказаны как голодание, так и переедание. Алкоголь употреблять можно, но в меру — бокал красного сухого вина благотворно отразится как на здоровье, так и на настроении.

11 января

Тяжелую и жирную пищу рекомендуется заменить овощами, фруктами и зеленью, а кофе и чай — травяными настоями и соками. От алкоголя и курения лучше отказаться.

12 января

Главное в этот день не переедать — рацион должен быть сбалансированным и умеренным, от мяса и алкоголя нужно отказаться.

13 января

Хороший день для начала любой диеты и даже голодания.

14 января

Алкоголь и жареная пища могут стать причиной отравления. Необходимо включить в рацион овощи и фрукты всех оттенков красного цвета: свеклу, морковь, клюкву, гранаты.

15 — 16 января

Голодание и диеты противопоказаны — вместо пользы они могут нанести организму вред. Впрочем, это не значит, что нужно налегать на вредные продукты — употребление жирных и тяжелых блюд необходимо ограничить.

17 января

От мяса и рыбы лучше отказаться, заменив их молочными и кисломолочными продуктами.

18 января

Рекомендуется отказаться от жидкости в любом виде, будь то вода, сок или суп. Под категорическим запретом находится алкоголь.

19 января

Хороший день для поста, голодания или начала новой диеты. Если нет возможности отказаться от пищи вообще, необходимо включить в дневной рацион как можно больше фруктов и овощей.

20 января

Если голодание не входит в ваши планы, замените мясо рыбой и овощами. К фруктам в этот день необходимо относится избирательно — от сочных плодов (например, персиков и абрикосов) — лучше отказаться.

21 января

Рекомендуется постная пища, кроме картофеля и цитрусовых.

22 января

Нужно отказаться от мяса и каш, лучше отдать предпочтение овощам, фруктам, сокам и фиточаям.

23 января

Не стоит голодать и садиться на диету, особенно если в предыдущие дни вы ни в чем себе не отказывали — резкая смена режима питания может негативно сказаться на состоянии здоровья. Можно есть мучное — пироги, блины и пирожные, в этот день лишние калории мгновенно перегорят и не отложатся в виде жира на боках.

24 января

Во избежание аллергических реакций необходимо отказаться от мяса, заменив его кашами и овощными супами. Стоит также ограничить употребление жидкости в любом виде.

25 января

Можно голодать, держать пост и садиться на диету — такой старт определит благоприятное влияние на организм в течение всего следующего лунного месяца.

26 января

Необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, алкоголя, курения и кофе — их влияние на организм может оказаться катастрофическим и привести к серьезным неприятностям со здоровьем.

27 января

Не рекомендуется употреблять высококалорийную пищу, но и голодать тоже нежелательно — желудок нуждается в умеренной нагрузке: еда должна быть умеренной, но разнообразной.

28 января

Выбирая продукты питания, важно прислушаться к своему организму, он сам подскажет, в чем нуждается именно сейчас. — «попросит» то, что ему нужно.

29 января

Особых ограничений в плане питания нет — главное, не переедать и свести употребление алкоголя к минимуму.

30 января

Питание должно быть умеренным, от употребления картофеля и цитрусовых лучше отказаться.

31 января

Голодание вернет энергию, потраченную в течение месяца, и улучшит самочувствие.

Ранее Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ» о том, что по лунному календарю можно и чего нельзя делать в течение каждого дня до 5 января: когда лучше красить волосы, заниматься спортом, ухаживать за растениями и оформлять сделки.

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