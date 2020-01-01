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В новогоднюю ночь пьяный водитель оставил без света райцентр в Николаевской области
В жилом массиве Натягайловка райцентра Вознесенск Николаевской области в первые минуты нового года погас свет. О причинах сообщил на своей странице в Facebook первый вице-мэр Вознесенска Юрий Сметана:
«Натягайловка в первый час нового, 2020-го получила подарок: водитель автомобиля „Мерседес Vito“ по улице Соколецкой сбил электрическую опору. Аварийная бригада облэнерго ночью максимально восстановила схему электроснабжения, но, к сожалению, не всё. В ближайшее время будет заменено сопротивление и восстановлено электроснабжение», — написал он.
Как стало известно «ФАКТАМ», по предварительным данным, водитель возвращался с празднования Нового года в гостях и был нетрезв. Сам он почти не пострадал. Автомобиль получил сильные повреждения. Как пишут в соцсети комментаторы, причиной ДТП стали бегавшие по трассе пьяные подростки, на которых едва не наехал микроавтобус. Водитель вывернул и врезался в столб.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Никополе в новогоднюю ночь пьяные местные жители напали на бригаду скорой помощи и жестоко избили медработников.
А в Одессе в ночь на 1 января прямо в центре устроили погоню со стрельбой. Полиции пришлось преследовать злоумышленников, мчавшихся на авто с огромной скоростью.
«ФАКТЫ» писали также о случае, произошедшем под Киевом. В первый день нового года трое детей от 10 до 15 лет сели в автомобиль и устроили аварию.
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