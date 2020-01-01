Мир

На росТВ засекретили число лайков и дизлайков под новогодним обращением Путина, но правда все равно всплыла

В России телеканалы решили засекретить и количество «лайков"/"дизлайков» под новогодним обращением Владимира Путина. На всякий случай, чтобы не рушить иллюзию о всенародной любви к Путину, были скрыты еще и комментарии под видео.

Жесткую цензуру на своих каналах в YouTube ввели «Первый канал» и «Россия 24». Там засекречена любые отзывы под видео с Путиным.

Как сообщили журналисты «Дождя», телеканал «НТВ» отключил комментарии, но оставил счетчик «лайков» открытым. По этому счетчику хорошо видно, насколько разительно отличаются количество симпатиков и критиков российского президента. На 5,9 тыс. одобрений приходится 21 тыс. тех, кому новогоднее обращение Путина не нравится.

Напомним, на последнюю пресс-конференцию Путина пользователи YouTube реагировали «дизлайками» и злобными комментариями. В первые полчаса мероприятие получило 7 тыс. негативных отзывов.

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