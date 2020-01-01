23.54 / 24.46 26.12 / 27.25
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

На росТВ засекретили число лайков и дизлайков под новогодним обращением Путина, но правда все равно всплыла

17:53 1 января 2020 96
путин
Инф. «ФАКТОВ»

В России телеканалы решили засекретить и количество «лайков"/"дизлайков» под новогодним обращением Владимира Путина. На всякий случай, чтобы не рушить иллюзию о всенародной любви к Путину, были скрыты еще и комментарии под видео.

Жесткую цензуру на своих каналах в YouTube ввели «Первый канал» и «Россия 24». Там засекречена любые отзывы под видео с Путиным.

видео

Как сообщили журналисты «Дождя», телеканал «НТВ» отключил комментарии, но оставил счетчик «лайков» открытым. По этому счетчику хорошо видно, насколько разительно отличаются количество симпатиков и критиков российского президента. На 5,9 тыс. одобрений приходится 21 тыс. тех, кому новогоднее обращение Путина не нравится.

Напомним, на последнюю пресс-конференцию Путина пользователи YouTube реагировали «дизлайками» и злобными комментариями. В первые полчаса мероприятие получило 7 тыс. негативных отзывов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

оружие

В новогоднюю ночь в центре Киева стреляли: пять человек в больнице, — СМИ (видео)

Сериал Сваты

Депрессия после "Сватов", выкидыш и инсульт: стало известно, с какими трудностями столкнулись актеры сериала

гривни

Как с 1 января изменятся зарплаты, пенсии, соцвыплаты и цена газа

Волочкова и дочь

"Счастливая" мать: Анастасия Волочкова выгнала из дома дочь-подростка из-за любовника

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер