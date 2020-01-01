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Мир

Зеленский — молодец, а Европа дает Украине слишком мало денег: Трамп пообщался с прессой

20:46 1 января 2020 157
трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «хорошим человеком», а европейским лидерам намекнул, что им стоило бы больше помогать Украине. С таким заявлением Трамп выступил, отвечая на вопросы журналистов перед президентским приемом в официальной резиденции во Флориде.

Предсказуемо вопросы американских журналистов так или иначе касались запущенной в Штатах процедуры импичмента Трампу. Американский президент посоветовал всем критикам еще раз прочесть расшифровку телефонного разговора с Зеленским и убедиться, что два президента не говорили ни о чем предосудительном и «не было никакого давления» на украинские власти.

«Это был идеальный, абсолютно адекватный разговор. Разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Он проделал большую работу», — заявил президент США о Зеленском.

Говоря о финансовой помощи Украине, Трамп еще раз попенял лидерам Франции и Германии за недостаточную активность: «Хорошая женщина канцлер Меркель. Но где канцлер Меркель, где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги? Почему всегда только Соединенные Штаты?».

Напомним, за импичмент Трампу проголосовала нижняя палата Конгресса США. В январе, как ожидается, должны состояться слушания об импичменте в Сенате.

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