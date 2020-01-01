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Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко написал открытое письмо Зеленскому, Авакову и Рябошапке
Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко (Riffmeister), арестованный по делу Павла Шеремета, написал открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому, главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Руслану Рябошапке. Антоненко пытается выяснить цель своего ареста и безосновательного зачисления в ряды подозреваемых.
«Меня интересует цель этого фальсифицированного, позорного, лживого обвинения нас. Это что, попытка удержаться в кресле, получить более высокую должность, или вы уже бесстыдно внедряете и применяете методы и методички российских ФСБ? Это что, сознательное уничтожение украинских патриотов…», — недоумевает Антоненко.
По словам арестованного, методы следствия напомнили ему действия российских оккупантов на Донбассе и в Крыму, а также практику российских следователей, фабриковавших дела против Олега Сенцова и крымских татар.
«Это позор вам, как министру, генпрокурору и президенту! Остановитесь, пожалуйста. Хватит! Хватит убивать народ Украины! Верните нам наши жизни!» — говорится в письме.
Напомним, Антоненко был арестован и до 8 февраля 2020 года останется под стражей. Отстаивая версию о причастности Антоненко к убийству Шеремета, следствие предъявило результаты экспертизы. На выхолощенной мине, найденной в доме Антоненко, были найдены следы такого же вещества, как при взрыве автомобиля Шеремета.
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