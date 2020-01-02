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«Проклятие Уитни Хьюстон»: умер бывший «зять» певицы, которого обвиняли в смерти ее дочери (фото)
В возрасте 30 лет скончался Ник Гордон — бывший бойфренд Бобби Кристины Браун — дочери знаменитой американской певицы Уитни Хьюстон. Причиной смерти, как сообщает издание People, стала передозировка наркотиков. Точные обстоятельства смерти не сообщаются.
СМИ снова заговорили о «проклятии Уитни Хьюстон». Поп-звезда умерла в феврале 2012 года в возрасте 48 лет. Ее нашли в бессознательном состоянии в ванне номера отеля. Следователи пришли к выводу, что причинами смерти Хьюстон стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.
В январе 2015 года единственную дочь певицы Бобби Кристину также нашли в в бессознательном состоянии в ванне ее собственного дома в Атланте. Девушка, так и не выйдя из состояния комы, умерла шесть месяцев спустя в возрасте 22 лет. Причиной смерти было названо «погружение лица в воду и наркотическая интоксикация» — после чего последовали необратимые изменения головного мозга.
В августе 2018 года был найден мертвым Макс Ломас — близкий друг Бобби Кристины. Именно он нашел ее в ванне и вызвал полицию. Тело Ломаса также было найдено в ванной. Причиной смерти стала передозировка наркотиков. Возле лежащего на полу трупа был найден шприц.
Макс Ломас рассказывал следователям, что был у Ника и Бобби Кристины в гостях в тот вечер, когда случился инцидент. Он признался, что за несколько часов до случившегося Гордон и Браун поссорились, и Бобби отправилась в ванную. По словам Ломаса, Ник несколько раз заходил к ней в ванную. А через некоторое время обеспокоенный Макс решил поинтересоваться, как она — и обнаружил ее плавающей в воде лицом вниз. Он вытащил ее из ванны. А подоспевший Ник начал делать возлюбленной искусственное дыхание.
Ник Гордон в 2017 году был признан судом «юридически ответственным» за смерть Бобби Кристины Браун, с которой жил тогда в гражданском браке. Суд обязал Ника выплатить семье Бобби Кристины 36 миллионов долларов.
Родственники мисс Браун утверждали, что она получила «опасные для жизни телесные повреждения» в результате ссоры с Гордоном, который, кроме того, дал ей медикаменты, ставшие причиной смерти. В поданном ими судебном иске также утверждалось, что пока Бобби Кристина была в коме, Гордон похитил с ее банковского счета крупную сумму денег, а также присвоил себе некоторые ценные вещи. Гордон неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес.
Уитни Хьюстон считала Ника своим приемным сыном. Она воспитывала его с 12 лет, помогая его родной матери. Бобби Кристина и Ник выросли вместе. Поначалу они относились друг к другу, как брат и сестра. После смерти Уитни они сблизились еще больше. Американские СМИ сообщали даже, что они сыграли свадьбу. Однако, официально пара не успела заключить брак.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Гордон был арестован за избиение своей новой девушки.
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