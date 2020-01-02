«Проклятие Уитни Хьюстон»: умер бывший «зять» певицы, которого обвиняли в смерти ее дочери (фото)

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В возрасте 30 лет скончался Ник Гордон — бывший бойфренд Бобби Кристины Браун — дочери знаменитой американской певицы Уитни Хьюстон. Причиной смерти, как сообщает издание People, стала передозировка наркотиков. Точные обстоятельства смерти не сообщаются.

СМИ снова заговорили о «проклятии Уитни Хьюстон». Поп-звезда умерла в феврале 2012 года в возрасте 48 лет. Ее нашли в бессознательном состоянии в ванне номера отеля. Следователи пришли к выводу, что причинами смерти Хьюстон стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.

В январе 2015 года единственную дочь певицы Бобби Кристину также нашли в в бессознательном состоянии в ванне ее собственного дома в Атланте. Девушка, так и не выйдя из состояния комы, умерла шесть месяцев спустя в возрасте 22 лет. Причиной смерти было названо «погружение лица в воду и наркотическая интоксикация» — после чего последовали необратимые изменения головного мозга.

В августе 2018 года был найден мертвым Макс Ломас — близкий друг Бобби Кристины. Именно он нашел ее в ванне и вызвал полицию. Тело Ломаса также было найдено в ванной. Причиной смерти стала передозировка наркотиков. Возле лежащего на полу трупа был найден шприц.

Макс Ломас рассказывал следователям, что был у Ника и Бобби Кристины в гостях в тот вечер, когда случился инцидент. Он признался, что за несколько часов до случившегося Гордон и Браун поссорились, и Бобби отправилась в ванную. По словам Ломаса, Ник несколько раз заходил к ней в ванную. А через некоторое время обеспокоенный Макс решил поинтересоваться, как она — и обнаружил ее плавающей в воде лицом вниз. Он вытащил ее из ванны. А подоспевший Ник начал делать возлюбленной искусственное дыхание.

Ник Гордон в 2017 году был признан судом «юридически ответственным» за смерть Бобби Кристины Браун, с которой жил тогда в гражданском браке. Суд обязал Ника выплатить семье Бобби Кристины 36 миллионов долларов.

Родственники мисс Браун утверждали, что она получила «опасные для жизни телесные повреждения» в результате ссоры с Гордоном, который, кроме того, дал ей медикаменты, ставшие причиной смерти. В поданном ими судебном иске также утверждалось, что пока Бобби Кристина была в коме, Гордон похитил с ее банковского счета крупную сумму денег, а также присвоил себе некоторые ценные вещи. Гордон неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес.

Уитни Хьюстон считала Ника своим приемным сыном. Она воспитывала его с 12 лет, помогая его родной матери. Бобби Кристина и Ник выросли вместе. Поначалу они относились друг к другу, как брат и сестра. После смерти Уитни они сблизились еще больше. Американские СМИ сообщали даже, что они сыграли свадьбу. Однако, официально пара не успела заключить брак.

Бобби Кристина и Ник Гордон

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Гордон был арестован за избиение своей новой девушки.

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