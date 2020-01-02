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Спорт

Криштиану Роналду показал, как встретил Новый год (фото)

10:07 2 января 2020 96
Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший в конце 2019-го обладателем премии Globe Soccer Awards, показал своим подписчикам в Instagram (а их у него целых 185 миллионов!), как провел новогоднюю ночь. 34-летний футболист выложил романтичные снимки с возлюбленной Джорджиной Родригес.

«С Новым годом, моя любовь! Пусть 2020 год для всех будет годом любви, здоровья, мира и успехов», — подписал Криштиану Роналду опубликованные фото, на которых он целует свою невесту.

Криштиану также выложил фотографии со своей семьей. «Всегда приятно вернуться домой», — признался знаменитый футболист в подписи к фото с сестрой Катей Авейру, матерью Долорес и братом Угу Авейру с супругой.

Фотографиями с новогодней вечеринки поделилась и возлюбленная футболиста. Джорджина показала, как Криштиану закружил ее в танце, а также опубликовала пожелания своим подписчикам: «Здоровья и любви всем!»

Кстати, на снимках заметно, что на голове Криштиану Роналду по-прежнему красуется косичка, с которой 29 декабря он выходил на сцену во время церемонии вручения футбольных наград в Дубае.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду сменил имидж к Рождеству.

Фото Instagram

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