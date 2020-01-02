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Лучший вратарь мира удостоен престижной награды Samba Gold
Лучший вратарь мира 2019 года Алиссон Бекер из «Ливерпуля» удостоен награды Samba Gold («Золотая самба»), которая с 2008-го ежегодно присуждается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.
При этом Алиссон — первый в истории голкипер, которому достался престижный приз. По итогам опроса болельщиков, журналистов и бывших футболистов голкипер сборной Бразилии набрал 35,54 процента голосов. Второе место занял прошлогодний обладатель Samba Gold, нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино (23,48%), третьим по итогам опроса стал защитник «ПСЖ» Тьяго Силва (10,46%).
Напомним, что Алиссон в 2019 году выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Америки.
В прежние годы награда Samba Gold по три раза доставалась Тьяго Силве и Неймару, по разу — Кака, Луису Фабиано, Майкону, Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер Алиссон в один день стал отцом и отпраздновал успех со сборной Бразилии.
Фото Getty Images
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