Лучший вратарь мира удостоен престижной награды Samba Gold

Спорт

Лучший вратарь мира 2019 года Алиссон Бекер из «Ливерпуля» удостоен награды Samba Gold («Золотая самба»), которая с 2008-го ежегодно присуждается лучшему бразильскому футболисту, выступающему в Европе.

При этом Алиссон — первый в истории голкипер, которому достался престижный приз. По итогам опроса болельщиков, журналистов и бывших футболистов голкипер сборной Бразилии набрал 35,54 процента голосов. Второе место занял прошлогодний обладатель Samba Gold, нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино (23,48%), третьим по итогам опроса стал защитник «ПСЖ» Тьяго Силва (10,46%).

Напомним, что Алиссон в 2019 году выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и Кубок Америки.

В прежние годы награда Samba Gold по три раза доставалась Тьяго Силве и Неймару, по разу — Кака, Луису Фабиано, Майкону, Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голкипер Алиссон в один день стал отцом и отпраздновал успех со сборной Бразилии.

Фото Getty Images

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter