- 21:33 В Николаеве ревнивец зверски расправился с женой и три дня ждал адвоката возле ее трупа
- 21:21 Во время пожара в сельском клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
- 21:06 В МИДе упразднили отдел противодействия российской агрессии, — блогер
- 20:57 Шаг к большой войне: что происходит на Ближнем Востоке после ликвидации генерала Сулеймани
- 20:33 Боевики предлагают автомобилистам закапывать «госномера ДНР» при выезде на подконтрольную Украине территорию
- 20:20 Эскалация на Ближнем Востоке: США перебрасывают в регион тысячи военных
- 20:05 МИД Украины ответил послам Польши и Израиля, возмутившимся чествованием лидеров ОУН
- 19:58 В Закарпатье поймали афериста, заработавшего на торговле криптовалютой почти 9 миллионов гривен
- 19:39 Зеленского потроллили в сети: улицу Пушкинскую в Киеве предложили переименовать в Асфальтированную
- 19:31 Зеленский объявил, что стал богаче на 5 миллионов гривен
- 19:17 Пиджак и панама: названы самые модные вещи зимнего гардероба 2020 года
- 19:17 Сухо и холодно: известные синоптики дали прогноз погоды на Рождество
В Николаеве ревнивец зверски расправился с женой и три дня ждал адвоката возле ее трупа
Трагедия произошла накануне нового года.
Как рассказывает сам 62-летний подозреваемый, 30 декабря между ним и супругой, которая младше на 22 года, произошел скандал на почве ревности. Мужчина избил жену сначала руками, а затем деревянной палкой. Как оказалось — до смерти. После этого он… ушел в гости к друзьям. Вернувшись, решил заявить в полицию, но — только после встречи с адвокатом. Однако тот оказался в отъезде и появиться должен был только через три дня. Все это время ревнивый супруг-убийца находился в квартире с трупом жены, а когда приехал юрист, они вместе отправились в Центральный райотдел полиции, где заявили о случившемся.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области, экспертиза подтвердила то, что женщина умерла вследствие побоев. В отношении ее мужа открыто уголовное производство по статье УК Украины «Умышленное тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Ревнивцу грозит до 10 лет тюрьмы.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о семейной драме в Херсоне, где 48-летний мужчина на почве ревности забил насмерть 44-летнюю жену.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».