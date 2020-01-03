Происшествия

В Николаеве ревнивец зверски расправился с женой и три дня ждал адвоката возле ее трупа

Трагедия произошла накануне нового года.

Как рассказывает сам 62-летний подозреваемый, 30 декабря между ним и супругой, которая младше на 22 года, произошел скандал на почве ревности. Мужчина избил жену сначала руками, а затем деревянной палкой. Как оказалось — до смерти. После этого он… ушел в гости к друзьям. Вернувшись, решил заявить в полицию, но — только после встречи с адвокатом. Однако тот оказался в отъезде и появиться должен был только через три дня. Все это время ревнивый супруг-убийца находился в квартире с трупом жены, а когда приехал юрист, они вместе отправились в Центральный райотдел полиции, где заявили о случившемся.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области, экспертиза подтвердила то, что женщина умерла вследствие побоев. В отношении ее мужа открыто уголовное производство по статье УК Украины «Умышленное тяжелое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Ревнивцу грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о семейной драме в Херсоне, где 48-летний мужчина на почве ревности забил насмерть 44-летнюю жену.



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