4 января 2020

Собралась однажды у новогоднего камина вся семья. Такое, увы, в последнее время случалось не так часто, как хотелось родителям. Но гораздо чаще, чем хотелось детям, вечно занятым своими гаджетами, перепиской с друзьями и компьютерными играми.

А поскольку все уже так или иначе были в сборе, невольно завязался разговор на темы, которые в другой обстановке и в другое время обсуждать было не очень-то принято.

- Вот меня все время мучает вопрос, — начал вдруг старший сын, обращаясь к родителям. — Вы вместе уже больше двадцати лет, и я практически не помню ни одного случая, когда бы вы ссорились или хотя бы даже повышали голос друг на друга. Как это у вас так получается?

- Понимаешь, сынок, мы с мамой ещё захватили то время, когда, если что-то ломалось, то его принято было чинить, а не сразу выбрасывать…

- А у меня так, наверное, не получится никогда, — грустно произнёс средний сын, теребя в руках деревянную сопилочку, подаренную ему отцом несколько лет назад. — Я вообще какой-то несчастливый… Может быть, это потому, что я — нехороший человек?

- Что за глупости ты говоришь? — возразила мама. И тут же предложила сыну что-нибудь сыграть на сопилке.

Он попробовал, но звуки, неумело извлекаемые им из музыкального инструмента, были бессвязными и нелепыми.

- Ну, вот. Вы же сами всё видите, — обиженно выдохнул мальчик.

- Конечно же, видим, — улыбнулась мама. — Видим всё, кроме какой-то беды. Посуди сам. Ты ведь за это время ни разу даже не пытался играть на сопилке. Тем более, ни у кого не было желания попросить нас отвести тебя к учителю, способному научить игре на ней. Если бы мы это сделали, то ты сейчас легко мог бы извлекать из сопилки удивительно нежные мелодии, наполняющие комнату покоем и радостью, а твою душу — теплом и уверенностью в себе. И тогда ты смог бы убедиться, что и инструмент в твоих руках всё тот же, и ты сам всё тот же, и пальцы твои, и губы, и дыхание всё те же. А звуки стали бы совсем другими… Так происходит и с твоими чувствами. Если тебе удастся научиться управлять своими эмоциями и помыслами, тогда ты сможешь на себе ощутить, насколько другой станет жизнь не только внутри тебя самого, а и вокруг. Сделать это не так просто, как порой кажется некоторым молодым людям. Но научившись этому, ты станешь совершенно другим человеком. И мы будем гордиться с тобой.

В комнате на мгновение наступила тишина, которую нарушало лишь легкое потрескивание в камине. Самым интересным было то, что младшая дочка, уютно расположившаяся со своим любимым плюшевым зайцем на коленях у отца, не задала ни одного вопроса. Хотя обычно от её вечных «почемучек» не было отбоя. Сейчас она как-то по-взрослому пыталась применить к себе только что услышанные мамины советы. Время её по-настоящему важных вопросов, очевидно, было ещё впереди…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.