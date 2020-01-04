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Спорт

Усик рассказал, как в его жизни сочетаются бокс и религия (видео)

12:44 4 января 2020 1
Александр Усик
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), успешно дебютировавший в супертяжелом дивизионе, никогда не скрывал своих религиозных взглядов. При этом, являясь глубоко верующим человеком, спортсмен достиг громких успехов на боксерском ринге.

«Знаете, мне часто задают вопрос: „Вот бокс, ты ведь православный, ты дерешься…“ А я говорю, что не дерусь. Это же тоже создание всевышнего. Он допустил, создал спорт, чтобы люди соперничали там. Я не выхожу в ринг к своему оппоненту с намерениями нанести ему урон по жизни или нанести урон его семье. Я выхожу с ним соревноваться. Если я буду видеть, что я гораздо сильнее выгляжу на фоне своего соперника, возможно, я не буду так сильно его бить по голове, а, к примеру, переведу свои удары ниже, буду бить по корпусу. Я всегда без ненависти выхожу в ринг», — отметил боксер в интервью программы «Без глянца» на Youtube-канале «Витражи».

Отметим, что перед тем, как начать профессиональную карьеру в 2013 году, Усик провел около 300 боев на любительском уровне. В его активе «золото» чемпионата Европы (Ливерпуль-2008), мирового первенства (Баку-2011) и Олимпийских игр (Лондон-2012), а также «серебро» Всемирной серии бокса с командой «Украинских атаманов».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик ждет решения британца Джошуа, чтобы определиться со следующим соперником.

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