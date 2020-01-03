Джошуа рассказал, сколько боев хочет провести до завершения карьеры

Спорт

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (23 победы, 21 из них — нокаутом, 1 поражение), вернувший себе чемпионские титулы по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в поединке-реванше с Энди Руисом, поведал, сколько планирует провести боев перед тем, как завершить карьеру.

«До конца карьеры планирую провести еще 14−15 боев. Всего тогда получится 35−40», — отметил боксер в интервью телеканалу Sky Sports.

Отметим, что в ближайшие полгода Джошуа должен провести защиту своего титула. В команде британца пока не определились, какой пояс они поставят на кон — IBF на поединок с болгарином Кубратом Пулевым (28 побед, 14 из них — нокаутом, 1 поражение) или WBO на бой с украинцем Александром Усиком (17 побед, 15 из них — нокаутом). Если выбор будет сделан не в пользу нашего соотечественника, тогда, вероятно, Всемирная боксерская организация сделает свой титул вакантным, и Усик может подраться за него со вторым номером рейтинга WBO новозеландцем Джозефом Паркером (26 побед, 20 из них — нокаутом, 2 поражения).

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