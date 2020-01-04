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Пожары в Австралии сняли из космоса: масштаб катастрофы поражает
В результате бушующих в Австралии мощнейших пожаров все юго-восточное побережье страны оказалось в плотном дыму. Последние снимки со спутника дают представление о масштабах экологического бедствия.
Снимок слева в районе Бассова пролива был сделан с американского спутника Landsat-8 24 июля 2019 года. Справа — снимок того же участка побережья по состоянию на 1 января 2020 года.
В последующие дни территория, охваченная пожарами разрослась, что подтвердили данные наблюдений NASA. Снимок сделан 2 января.
Масштабы пожаров таковы, что штат Новый Южный Уэльс объявил чрезвычайное положение и признал, что некоторые городки практически уничтожены огнем, как например Конжола рядом с одноименным национальным парком. Тысячи австралийцев покинули дома и перебрались на океанское побережье в ожидании спасательной миссии. Жители курортного города Маллакута обнаружили, что отходные пути из населенного пункта отрезаны огнем. Населению и туристам пришлось искать спасения на пляжах, в городах невозможно находиться из-за сильного дыма.
Как менялась атмосфера над Австралией в районе штатов Новый Южный Уэльс и Виктория после начала пожаров, продемонстрировано в подборке на Youtube-канале Space Videos.
По последним данным, в результате пожаров погибли 23 человека, приблизительно 1500 домов уничтожены огнем. Премьер-министр страны объявил, что на помощь пострадавшим будут отправлены 3 тысячи военнослужащих резерва. А звезды шоу-бизнеса собирают пожертвования, чтобы отправить в охваченные огнем регионы.
Напомним, пожары в Австралии начались еще в сентябре 2019 года, в октябре леса продолжали гореть, но особо накалилась обстановка в преддверие нового года — из-за царящей 40-градусной жары и сильного ветра огонь легко распространился на обширную территорию.
Фото 9news.com.au, space.com, earther.gizmodo.com, businessinsider.com
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