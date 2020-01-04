Происшествия

Смертельное ДТП на Васильковской в Киеве: суд принял решение по водителю BMW

Тройное смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева закончилось взятием под стражу предполагаемого водителя-виновника. По версии следствия, авария случилась из-за того, что на перекрестке владелец BMW не уступил дорогу водителю на главной дороге. За рулем BMW автомобиля находился 24 летний россиянин, уроженец Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила прокуратура Киева.

ДТП произошло 3 января около 11.30. На перекрестке на улице Васильковской столкнулись BMW X5 и Mercedes-Benz 190. После удара «Мерседес» отбросило на проезжавший мимо Hyundai. Водитель Mercedes погиб на месте, а пассажирка Hyundai получила травмы грудной клетки и проведет немало времени в больнице.

Водитель BMW, который, как полагают, нарушил правила на перекрестке, решением суда помещен под стражу на два месяца. Залог не предусмотрен, поскольку ДТП закончилось смертью второго водителя. Статья, предъявляемая россиянину, предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине появилась уголовная ответственность за езду под препаратами, снижающими внимание и скорость реакции.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»

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