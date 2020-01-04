23.51 / 24.00 26.04 / 26.67
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смертельное ДТП на Васильковской в Киеве: суд принял решение по водителю BMW

17:29 4 января 2020 104
дтп
Инф. «ФАКТОВ»

Тройное смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева закончилось взятием под стражу предполагаемого водителя-виновника. По версии следствия, авария случилась из-за того, что на перекрестке владелец BMW не уступил дорогу водителю на главной дороге. За рулем BMW автомобиля находился 24 летний россиянин, уроженец Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила прокуратура Киева.

ДТП произошло 3 января около 11.30. На перекрестке на улице Васильковской столкнулись BMW X5 и Mercedes-Benz 190. После удара «Мерседес» отбросило на проезжавший мимо Hyundai. Водитель Mercedes погиб на месте, а пассажирка Hyundai получила травмы грудной клетки и проведет немало времени в больнице.

Водитель BMW, который, как полагают, нарушил правила на перекрестке, решением суда помещен под стражу на два месяца. Залог не предусмотрен, поскольку ДТП закончилось смертью второго водителя. Статья, предъявляемая россиянину, предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине появилась уголовная ответственность за езду под препаратами, снижающими внимание и скорость реакции.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Галина Волчек

"Кощунство": на 9-й день на могилу Волчек принесли неожиданные предметы

салат зимняя сказка

Салат на Рождество «Зимняя сказка»: легко и быстро (фото)

гривни

Стала известна судьба большой суммы денег, найденной в матрасе на свалке под Одессой (фото)

поезд

Поезда будут ходить полупустыми: оккупанты признали провал России с Крымским мостом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер