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Стиль жизни

Вкусная кутья на Рождество: легкие рецепты

18:12 4 января 2020 129
кутья
Инф. «ФАКТОВ»

Приближается Рождество, и хозяйки, придерживающиеся традиций, обязательно будут готовить 12 блюд к праздничному столу. Главными на Рождество, естественно, будут кутья и узвар, а остальные лакомства, скорее всего, будут выбираться с учетом вкусовых предпочтений гостей и семейных традиций или просто среди подборки легких рецептов Рождественских блюд.

В качестве основы для кутьи принято использовать пшеницу, но в последнее время получили популярность рецепты кутьи с рисом. А известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко очень рекомендует рождественское блюдо из замоченной ячменной крупы, а также попробовать заменить обычную пшеницу в кутье пророщенным зерном.

Базовый рецепт кутьи потребует 200 граммов пшеницы, которую необходимо отварить в 600 мл воды. Варить придется не менее часа. Праздничный колорит кутье придаст маковая затирка, для которой 50−100 граммов мака нужно растереть с сахаром (или медом). Количество сладкого подбирается по вкусу, но ориентироваться стоит на базовую пропорцию: три столовые ложки сахара (меда) для каждых ста граммов мака.

В завершение в кутью добавляют полстакана-стакан измельченных орехов (грецких, лесных, ассорти), изюм. Можно положить щепотку соли и добавить немного кипяченой воды, если кутья получилась слишком густой.

По такому же рецепту готовится кутья из риса. Для нее лучше подбирать круглозернистые сорта риса и варить в кастрюле с толстым дном. Рис заливается водой в пропорции 1:2,5, общее время приготовления — от 20 минут в зависимости от степени обработки крупы. В дальнейшем кутья заливается маковой затиркой, заправляется медом, орехами, запаренным изюмом.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепты постных блюд для Рождественского стола. Выбирать можно между пирожками с постной начинкой, варениками с грибами или капустой, овощными салатами.

Фото natali151113/Twitter

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