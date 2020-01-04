- 18:36 На Прикарпатье водителя спасли за мгновение до столкновения с поездом
- 18:12 Вкусная кутья на Рождество: легкие рецепты
- 17:29 Смертельное ДТП на Васильковской в Киеве: суд принял решение по водителю BMW
- 17:19 Обманули полсотни человек: в Киеве разоблачили квартирных аферисток
- 16:53 В Украине увеличился размер алиментов: сколько придется платить в 2020 году
- 16:46 Важный прецедент: Украине вернули картину, украденную в годы Второй мировой войны
- 16:40 В центре Днепра зверски избили врача "скорой помощи"
- 16:20 Ликвидация Сулеймани: в НАТО приняли важное решение о работе миссии в Ираке
- 15:54 Выбираем ТЕПЛОВОЙ НАСОС: краткий обзор рынка
- 15:52 Бросили гранату из окна: сеть шокировало видео новогодних развлечений в ОРЛО
- 15:39 Пожары в Австралии сняли из космоса: масштаб катастрофы поражает
- 15:03 Автора портретов Путина и Януковича обвинили в изнасиловании: что произошло на самом деле
Вкусная кутья на Рождество: легкие рецепты
Приближается Рождество, и хозяйки, придерживающиеся традиций, обязательно будут готовить 12 блюд к праздничному столу. Главными на Рождество, естественно, будут кутья и узвар, а остальные лакомства, скорее всего, будут выбираться с учетом вкусовых предпочтений гостей и семейных традиций или просто среди подборки легких рецептов Рождественских блюд.
В качестве основы для кутьи принято использовать пшеницу, но в последнее время получили популярность рецепты кутьи с рисом. А известный кулинарный эксперт Евгений Клопотенко очень рекомендует рождественское блюдо из замоченной ячменной крупы, а также попробовать заменить обычную пшеницу в кутье пророщенным зерном.
Базовый рецепт кутьи потребует 200 граммов пшеницы, которую необходимо отварить в 600 мл воды. Варить придется не менее часа. Праздничный колорит кутье придаст маковая затирка, для которой 50−100 граммов мака нужно растереть с сахаром (или медом). Количество сладкого подбирается по вкусу, но ориентироваться стоит на базовую пропорцию: три столовые ложки сахара (меда) для каждых ста граммов мака.
В завершение в кутью добавляют полстакана-стакан измельченных орехов (грецких, лесных, ассорти), изюм. Можно положить щепотку соли и добавить немного кипяченой воды, если кутья получилась слишком густой.
По такому же рецепту готовится кутья из риса. Для нее лучше подбирать круглозернистые сорта риса и варить в кастрюле с толстым дном. Рис заливается водой в пропорции 1:2,5, общее время приготовления — от 20 минут в зависимости от степени обработки крупы. В дальнейшем кутья заливается маковой затиркой, заправляется медом, орехами, запаренным изюмом.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепты постных блюд для Рождественского стола. Выбирать можно между пирожками с постной начинкой, варениками с грибами или капустой, овощными салатами.
Фото natali151113/Twitter
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..