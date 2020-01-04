Под зданием полиции в Каховке подожгли шины: что происходит (фото, видео)

Происшествия

В городе Каховке Херсонской области продолжается акция протеста под зданием полиции. Люди еще в обед собрались возле здания райотдела и требовали провести непредвзятое расследование резонансного убийства в городе.

В ходе митинга под зданием полиции люди зажгли факелы, бросали пиротехнические изделия и краску в направлении райотдела, а потом собрали под зданием кучу автопокрышек и подожгли их.

Как сообщает региональное агентство «Мост», убийство, так задевшее каховчан, случилось 1 января. После словесной перепалки с членами семьи был застрелен молодой житель города. Несмотря на то, что на первый взгляд конфликт выглядел как семейная ссора, жители Каховки узнали, что свидетелем по делу проходит сотрудник полиции, находившийся на месте убийства. Каховчане считают, что от них скрывают данные об истинном количестве стрелков — предполагается, что их могло быть трое, и один из них был с автоматом.

Встреча переговорной группы от активистов с руководством полиции особо каховчан не успокоила. Полиция утверждает, что убийца был один и оружие также использовалось одно. Свидетеля заставили пройти полиграф. Проверка показала, что полицейский-очевидец ЧП в стрельбе не участвовал.

Напомним, жжение шин часто используется активистами на массовых акциях. Так, на западной границе «евробляхеры» жгли шины, протестуя против ужесточения растаможки автомобилей, а в Харькове недовольные жители города подожгли покрышки под зданием областной администрации.

Фото most.ks.ua

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