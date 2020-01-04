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Зинченко ударом с 25 метров забил шикарный гол за «МанСити» в матче Кубка Англии (видео)
В субботу, 4 января, один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко отметился дебютным в сезоне голом в футболке «Манчестер Сити». В домашнем поединке 1/32 финала Кубка Англии против представителя четвертого дивизиона «Порт Вэйл» защитник «горожан», недавно сделавший предложение руки и сердца своей любимой, на 19-й минуте вывел свою команду вперед шикарным «выстрелом» с 25 метров (да и маленький рикошет помог).
Правда, на 35-й минуте гости из Сток-он-Трента в одной из редких контратак восстановили равновесие после точного удара Попе. Но в итоге команда Хосепа Гвардиолы (кстати, действующий обладатель трофея) уверенно довела дело до победы — 4:1 (Зинченко, 19, Агуэро, 42, Харвуд-Беллис, 58, Фоден, 76 — Попе, 35) и пробилась в 1/16 финала старейшего в мире футбольного турнира.
Отметим, что все игры Кубка Англии начались с опозданием в минуту. Причина — в акции, которую Футбольная ассоциация проводит совместно с принцем Уильямом. Она посвящена психическому здоровью мужчин (дополнительную минуту зрители должны были потратить на ролик о депрессии и ее возможных последствиях).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко перенес операцию в Барселоне.
Фото Twitter ФК «Манчестер Сити»
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