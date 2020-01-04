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Спорт

Зинченко ударом с 25 метров забил шикарный гол за «МанСити» в матче Кубка Англии (видео)

21:20 4 января 2020 298
Александр Зинченко
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В субботу, 4 января, один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко отметился дебютным в сезоне голом в футболке «Манчестер Сити». В домашнем поединке 1/32 финала Кубка Англии против представителя четвертого дивизиона «Порт Вэйл» защитник «горожан», недавно сделавший предложение руки и сердца своей любимой, на 19-й минуте вывел свою команду вперед шикарным «выстрелом» с 25 метров (да и маленький рикошет помог).

Правда, на 35-й минуте гости из Сток-он-Трента в одной из редких контратак восстановили равновесие после точного удара Попе. Но в итоге команда Хосепа Гвардиолы (кстати, действующий обладатель трофея) уверенно довела дело до победы — 4:1 (Зинченко, 19, Агуэро, 42, Харвуд-Беллис, 58, Фоден, 76 — Попе, 35) и пробилась в 1/16 финала старейшего в мире футбольного турнира.

Отметим, что все игры Кубка Англии начались с опозданием в минуту. Причина — в акции, которую Футбольная ассоциация проводит совместно с принцем Уильямом. Она посвящена психическому здоровью мужчин (дополнительную минуту зрители должны были потратить на ролик о депрессии и ее возможных последствиях).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко перенес операцию в Барселоне.

Фото Twitter ФК «Манчестер Сити»

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