Двойное убийство в Киеве: тела молодых девушек нашли в съемной квартире (фото, видео)

Происшествия

В Киеве на Подоле было совершено страшное двойное убийство. Владелица квартиры, сдавая жилье на новогодние праздники, не могла и подумать, что после ухода арендаторов обнаружит в шкафу тела двух девушек.

Как рассказала столичная полиция, личности погибших девушек уже установлены: это киевлянки 19 и 16 лет. Что стало причиной смерти, должна сказать судмедэкпертиза. Пока дело расследуется как умышленное убийство.

«Информатор» сообщил, что девушки были найдены связанными скотчем и изрезанными острым предметом, скорее всего ножом. Тела лежали в шкафу на балконе.

Одна из девушек, как полагают, вместе с молодым человеком перед новым годом приходила к хозяйке квартиры, чтобы договориться об аренде жилья до 4 января. Что случилось со спутником девушки, и имеет ли он какое-то отношение к убийству, выясняется. Девушки перестали выходить на связь 2 января, а 3 января хозяйка жилья получила SMS с предупреждением, что жильцы съедут раньше, чем предполагалось.

Напомним, ранее в Киеве девушка, придя на свидание к молодому человеку, обнаружила в кладовке тело хозяйки квартиры. Еще одна киевлянка после смерти матери не стала организовывать похороны, а решила жить в одной квартире вместе с умершей.

Фото kiev.informator.ua

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